İzmir'de doğalgaz borusunun patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü

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İzmir'in Konak ilçesinde elektrik arızası sebebiyle kepçe ile yapılan çalışmalar sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı. Mahallede endişeye yol açan olayda yaralanan olmadı.

KEPÇENİN DARBESİ, DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI DHA'nın haberine göre; olay dün akşam 22.30 sıralarında Alsancak Mahallesi 1440 sokakta meydana geldi. İddiaya göre deniz taşmasının ardından bölgedeki elektrik arızasını gidermek için çalışmalar sürerken, kepçenin darbesiyle doğalgaz borusu patladı. REKLAM

ÇIKAN YANGIN 1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Borunun patlamasıyla yangın çıkarken, endişelenen mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi. İzmir Gaz ekiplerince bölgedeki gazın kapatılması ve itfaiyenin çalışmalarının ardından yangın yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.