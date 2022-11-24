2 kişi öldürüldü! Sokakta çifte infaz!

DHA

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bu sabah olay, saat 05.00 sıralarında Yalı Mahallesi 105 Sokak´ta meydana geldi.

İKİ AKRABA SOKAKTA YÜRÜYORDU DHA'da yer alan habere göre akraba olan Mustafa Aksu (42) ile Mutlu Aksu (36) sokakta yürürken, otomobilden tabancayla ateş açıldı.

ŞÜPHELİ OTOMOBİLLE KAÇTI Mustafa ve Mutlu Aksu, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli ise otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ Silah sesleri üzerine bölgeye giden çarşı ve mahalle bekçileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Aksu ile Mutlu Aksu'nun öldüğü belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI Mustafa ve Mutlu Aksu'nun cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI Polis, şüphelinin F.A. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A.´yı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. F.A., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.