İzmir'deki depreminden görüntüler gelmeye devam ediyor. İzmir'in Bayraklı, Buca ve Bornova ilçelerinden gelen çöküntü görüntüleri izleyenler korkuttu. Binaların çökmesine neden olan İzmir depremi kaç saniye sürdür?

İZMİR DEPREMİ NE KADAR SÜRDÜ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),Ege Bölgesi'nde ve İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı.

İzmir depremi 15 saniye sürdüğü söylendi ancak sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü görülüyor.