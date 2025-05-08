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        Haberler Gündem İzmir'de CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklandı

        İzmir'de CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklandı

        İzmir'de, duvarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazılmasına ilişkin gözaltına alınan CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki 3 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 23:10 Güncelleme: 08.05.2025 - 23:10
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        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandılar
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        Polis ekipleri, gece saatlerinde 4 kişinin ilçe merkezindeki farklı noktalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli duvar yazıları yazıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda şüphelilerin, CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki A.D.B, B.İ. ve İ.S. olduğu tespit edildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #Mehmet Deviren
        #Cumhurbaşkanına hakaret
        #haberler
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