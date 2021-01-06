Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 36 Sokak'ta oturduğu apartmanın 4. katındaki balkondan beton zemine düşen Selma E. (36) ağır yaralandı. Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Selma E, hastanede yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre; polis, Selma E'nin nasıl düştüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.