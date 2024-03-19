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        Haberler Gündem İzmir'de aktarma merkezi önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler

        İzmir'de aktarma merkezi önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

        İzmir'de, raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 71 yaşındaki Çetin Ermiş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 19:41 Güncelleme: 19.03.2024 - 19:44
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        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
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        Olay, saat 14.30 sıralarında Konak ilçesi Halkapınar Aktarma Merkezi'nde meydana geldi.

        Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce raylı sistem taşımacılığının yapıldığı aktarma merkezinin önünde tabanca ile ateş açıldı. Kurşunları hedefi olan Çetin Ermiş ile 2 kişi, kanlar içerisinde yere yığıldı.

        İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sırt, bacak ve kasık bölgesinden ağır yaralanan Ermiş, kurtarılamadı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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