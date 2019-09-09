09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyenin Karabağlar yangınıyla ilgili terör örgütü PKK'nın kınanmasına ilişkin verdiği önerge reddedildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin eylül ayı birinci oturumu, Başkan Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.
AA'nın haberine göre toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'ın, "Karabağlar ve Menderes bölgesindeki yangınları çıkaran eli kanlı PKK terör örgütü ve bu örgütü destekleyen tüm siyasi parti, kuruluş, kurum, sivil toplum örgütü ve basın organları ile bu örgütü kullanan uluslararası güçler ve yabancı devletleri İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak lanetliyoruz." metniyle kınanmasına ilişkin meclis gündemine sunduğu önerge görüşüldü.
CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu, Çalışkan'ın verdiği önergeye tepki gösterdi.
Tüm siyasilerin PKK terörünü lanetlediğini belirten Özuslu, "Orman yangını ile alıp başka bir noktaya doğru götürmenin ne orman yangınına faydası var ne bu meclise ne de bizim devletimizin PKK ile yaptığı mücadeleye. Burada hiç kimsenin, ne benim ne de CHP'li arkadaşlarımın PKK konusunda ortaya koydukları tavrı yargılamaya, bu tavrın herhangi bir şekilde tartışmaya açmasına gönlümüz razı değil. Netiz bu konuda, tereddüt olan bir konu değil. Bu belanın hepimiz tarafından anlaşıldığını, bu noktada ortak olduğumuz konusunda bir tereddüt yok." ifadesini kullandı.
Çalışkan ise meclis çatısında olup da PKK'ya kimsenin destek vereceği konusunda bir şüphesinin olmadığını ama toplumda orman yangınları kadar PKK konusunda da ciddi bir hassasiyet bulunduğunu söyledi.
"İzmir'i yakanları protesto edelim" dediğini vurgulayan Çalışkan, "Önerilerimle ilgili bir şeyler söylenseydi daha mutlu olurdum." ifadesini kullandı.
Çalışkan'ın meclis gündemine sunduğu önerge, AK Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarının kabul oylarına karşı, CHP grubunun oylarıyla reddedildi.
Oylamada, Çalışkan'ın verdiği PKK'nın şehit ettiği İzmirli polis, asker, öğretmen ve tüm kamu görevlileri ile sivil vatandaşların ailelerine yardım edilmesi, çocuklarının okutulması için yardım düzenlenmesi konusunda banka hesabı açılması için gerekli mecralardan izin alınması önergeleri de reddedildi.
Soyer ise verilen önergeler nedeniyle gündeme geçemediklerine değinerek, şunları kaydetti:
"Meclis üyelerince hazırlanan bu önergeler bundan sonra en az 24 saat önce meclis başkanlığına sunulacak. Bundan sonra son dakikada hiçbir şeyi gündeme almayacağım. 24 saat önce önergeyi verdiğiniz takdirde biz de bunu değerlendireceğiz. Hiç gündemimizde olmayan onlarca şeyi dinledik ama bunun bir sonu yok. Siz konuşun, onlar size yanıt versin derken meclisi kapatıp gidelim."
"KARDEŞİNİZİN O MAKAMDA OLMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"
Toplantıda ayrıca belediye bütçesinden İzmir Turizm Tanıtım Vakfı'na 8 milyon 948 bin liranın aktarılması tartışma yarattı.
AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Soyer'in kardeşinin vakıfta genel sekreter olduğunu hatırlatarak, "Yapısal anlamda kardeşinizin gönüllü ya da gönülsüz ücret karşılığı ya da ücretsiz o makamda olmasını doğru bulmuyoruz. O para karşılığında sadece video hazırlanacak. Biz İzmir'in tanıtılması konusunda karşı duruş sergilemiyoruz. Biz bunun bir vakıf üzerinden yapılmasına karşıyız." şeklinde konuştu.
Soyer, meselenin kardeşi olmadığını ve AK Parti'nin bu kararı siyasete alet ettiğini savundu.
Önerge, AK Parti'nin ret oylarına karşı oy çokluğuyla geçti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!