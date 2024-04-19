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        Haberler Dünya İran'a yönelik saldırıyla bölgede gerilim yükseldi! 6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler

        İran'a yönelik saldırıyla bölgede gerilim yükseldi! 6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler

        İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırısının ardından 13 Nisan'da İran'ın ilk kez kendi topraklarından İsrail'e saldırı düzenlemesiyle bölgedeki tansiyon artmıştı. İsrail de bu gece saatlerinde İran'a misilleme saldırısı düzenledi. Bu saldırıyla bölgedeki gerilim yeniden yükseldi, 6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 09:28 Güncelleme: 19.04.2024 - 09:28
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        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
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        İran'a yönelik saldırının ardından Orta Doğu'da düşmeyen tansiyon yeniden yükseldi. ABD'li bir yetkili, CNN'e verdiği demeçte İsrail'in bölgedeki çatışmayı daha da tırmandırma riski bulunan bir hareketle İran'a saldırı düzenlediğini söyledi.

        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
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        İran devlet medyası bu sabah erken saatlerde, İran'ın hava savunma sistemlerinin, İsfahan'daki havaalanı ve askeri üssün yakınında patlama seslerinin duyulmasının ardından çeşitli bölgelerde devreye girdiğini bildirdi.

        İsrail saldırının sorumluluğunu henüz üstlenmedi.

        Şu ana kadar yaşananlara ilişkin neler biliyoruz?

        1-İran ne dedi?

        İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsfahan'ın kuzeybatısında savaş uçaklarının bulunduğu askeri üssün yakınında üç patlama sesi duyuldu.

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        Saldırının ardından İran medyası, bölgedeki önemli nükleer tesisler de dahil olmak üzere İsfahan çevresindeki tüm tesislerin güvende olduğunu bildirdi. İran, İsrail'e ait üç insansız hava aracını düşürdüğünü ve "şimdilik bir füze saldırısına ilişkin rapor bulunmadığını" söyledi.

        2-Hedef neydi?

        Bu henüz belirsizliğini koruyor ancak ABD'li bir yetkili CNN'e verdiği demeçte saldırının hedefinin nükleer tesis olmadığını söyledi. Fars haber ajansına göre askeri bir radar olası bir hedefti.

        Fars'ın bildirdiğine göre, İran'ın orta kesiminde yer alan, aynı zamanda nükleer tesise de ev sahipliği yapan İsfahan şehrindeki 8. Ana Jet Üssü yakınlarında patlama sesi duyuldu.

        3-Bu noktaya nasıl gelindi?

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları halen sürerken bölgedeki durum hala ciddi. İsrail ile İran arasında onlarca yıldır süren "gölge çatışma", hafta sonu İran'ın İsrail'e kendi topraklarında ilk kez bir saldırı başlatmasıyla ortaya çıktı.

        Tahran bunun, İsrail'in İran'ın Suriye konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısına misilleme olduğunu söyledi.

        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
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        4-İsrail ne dedi?

        İsrail ordusu İran'da yaşanan patlamalara yönelik soruya "Şu anda bir yorumlarının olmadığı" cevabını verdi.

        İsrail savaş kabinesi, İran'ın geçen hafta sonu İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından herhangi bir kesin eylem duyurmadan birçok kez toplanmıştı.

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        5-ABD ne diyor?

        ABD dahil İsrail'in müttefikleri, bölgesel bir savaşı önlemek amacıyla İsrail'e itidal çağrısında bulundu.

        Üst düzey ABD'li yetkili CNN'e, ABD'nin İsrail'in tepkisine "yeşil ışık yakmadığını" söyledi. Amerikan basınında yer alan haberlerde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısından ABD'nin bilgisini olduğu paylaşıldı.

        6-Bundan sonra ne olur?

        Bu soru halen belirsizliğini koruyor. Patlamalara ilişkin haberler, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın CNN'e İsrail'in İran'a karşı herhangi bir askeri eylemde bulunması halinde tepkisinin "hemen ve üst düzeyde" olacağını söylemesinden saatler sonra geldi.

        İran Dışişleri Bakanı açıklamasında şu ifadelerini kullandı; "İsrail rejimi bir kez daha büyük bir hata yaparsa, cevabımız onlar adına kesin ve üzücü olacaktır."

        Şimdi İsrail ve İran cephesinden gelecek açıklamalar beklenirken, uzun bir sürede daha dünyanın gözünün Tahran-Tel Aviv'de olacağı kesin.

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        #iran
        #israil
        #Son dakika haberler
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