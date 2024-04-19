İran'a yönelik saldırıyla bölgede gerilim yükseldi! 6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler

İran'a yönelik saldırının ardından Orta Doğu'da düşmeyen tansiyon yeniden yükseldi. ABD'li bir yetkili, CNN'e verdiği demeçte İsrail'in bölgedeki çatışmayı daha da tırmandırma riski bulunan bir hareketle İran'a saldırı düzenlediğini söyledi.

İran devlet medyası bu sabah erken saatlerde, İran'ın hava savunma sistemlerinin, İsfahan'daki havaalanı ve askeri üssün yakınında patlama seslerinin duyulmasının ardından çeşitli bölgelerde devreye girdiğini bildirdi.

İsrail saldırının sorumluluğunu henüz üstlenmedi.

Şu ana kadar yaşananlara ilişkin neler biliyoruz?

1-İran ne dedi?

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsfahan'ın kuzeybatısında savaş uçaklarının bulunduğu askeri üssün yakınında üç patlama sesi duyuldu.

REKLAM

Saldırının ardından İran medyası, bölgedeki önemli nükleer tesisler de dahil olmak üzere İsfahan çevresindeki tüm tesislerin güvende olduğunu bildirdi. İran, İsrail'e ait üç insansız hava aracını düşürdüğünü ve "şimdilik bir füze saldırısına ilişkin rapor bulunmadığını" söyledi.

2-Hedef neydi?

Bu henüz belirsizliğini koruyor ancak ABD'li bir yetkili CNN'e verdiği demeçte saldırının hedefinin nükleer tesis olmadığını söyledi. Fars haber ajansına göre askeri bir radar olası bir hedefti.

Fars'ın bildirdiğine göre, İran'ın orta kesiminde yer alan, aynı zamanda nükleer tesise de ev sahipliği yapan İsfahan şehrindeki 8. Ana Jet Üssü yakınlarında patlama sesi duyuldu.