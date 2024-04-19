Fenerbahçe-Olympiakos maçı yazar yorumları
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Olympiakos'a seri penaltı atışları sonucunda mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Olympiakos karşısındaki performansını kaleme aldı.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Dün normal süre 1-0 sonuçlandıktan sonra ise apayrı bir müsabaka başladı Kadıköy’de. Sarı-lacivertliler daha yorgun gözüktüler bu son otuz dakikada. Daha kopuk bir futbol vardı sahada. Üçü de üzgün bir biçimde oyundan çıkan Dzeko, İrfan ve Fred’siz takım daha renksizdi ve Olympiakos’u ortak etti oyuna. Bu futbolcuların hiç olmazsa biri ya da ikisi acaba 120 dakikayı tamamlayamazlar mıydı? Fred’in çıkmak istemediği netti vücut dilinden. Zira onlar sahadayken hem Fenerbahçe daha iyi oynuyordu, hem de penaltılarda kalitelerine ihtiyaç duyuldu bu isimlerin.
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Gürcan Bilgiç (Sabah): En önemli üç oyuncu (Tadic, Cengiz, Bonucci) kaçırdı penaltıları. Olacak şey değil ama oldu. Tüm güzelliklerle dolu olan Kadıköy gecesi, Olympiakos'a hediye verdi. Livakovic'in kurtarışları bile maçın tadını değiştiremedi. İki açıdan bakacağız bu maça. Birincisi, yukardaki yazdığımız gibi "Ah"larla… İkincisi Aston Villa ile oynanacak yarı finalin getireceği soru işaretleri ile… F.Bahçe kazanmak için çıktı ama bir gün önce City'nin başına geldiği gibi Olympiakos maçı penaltılara götürmek istedi ve başardı.
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Ercan Güven (Milliyet): Dün akşam tam bir şölen olarak başladı… “Doktor ne yersen ye” demiş, sahaya ideal kadro dizilmişti. Tribünler muhteşem, umutlar zirvedeydi. Ama Fenerbahçe oyundan düşüp, müthiş hamlelerle daha da dibe vurunca tur uzatmalara, oradan penaltılara kaldı. Livakovic mi kurtaracaktı takımı, ayağını topa değmeden penaltı kullanan Bonucci mi? Sorumlu kim?.. Bu kez doktorlar masum!.. Fred ve İrfan’ı çıkarıp Zajc’ı, Krunic’i sokan ve Fred de dahil herkesi hayretler içinde bırakan teknik heyet ilk sırada. Maçın normal süresinde yorulan Dzeko yerine Bathsuayi’yi alan İsmail Kartal, “neyini beğenmediyse” İrfan ile Fred’i de alıp sahaya sürdüğü Zajc, Cengiz, Çağlar ve Krunic ile turun tüm sorumluluğunu üzerine aldı. Nasıl altından kalkar acaba? Hoşça kal Avrupa.
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Serkan Akcan (Fanatik): Fred varken onun yerine Zajc ile devam etme kararı büyük bir hataydı ve kalan bölümde Fenerbahçe’nin oyunu gözle görülür şekilde geri gitti. Maçın penaltılara gitmesi aslında iki takım açısından avantajlar barındırıyordu. Mendilibar geçen sezon Avrupa Ligi finalinde Sevilla’nın başındayken penaltılarla Mourinho’nun Roma’sını elemişti. Fenerbahçe’de ise son Dünya Kupası’nda 4 penaltı kurtaran Livakoviç büyük silahtı. Ama kazanan sadece penaltılarda değil maç boyu verdiği doğru kararlarla Mendilibar oldu.
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Engin Verel (Akşam): İkinci yarıda İsmail Kartal'ın Batshuayi hamlesi ne kadar doğruysa Fred ve İrfan'ı oyundan çıkartması o kadar yanlıştı. Szymanski maç boyu pozisyon harcamaktan başka bir şey yapmadı. Ama nedense onu çıkartmak İsmail Kartal'ın aklına gelmedi. Bu değişiklikler sonrası ve uzatma bölümünde Fenerbahçe'nin etkinliği azaldı. Olympiakos daha çok gelmeye başladı ve Fenerbahçe'nin taraftarlarının desteğiyle ayakta durmaya çalıştığını gördük. İsmail Hoca'nın hataları penaltılara kadar sirayet etti. Erken kopabilecek maç hayal kırıklığı ile bitti. Bu kadar yakın bir fırsat kim bilir bir daha ne zaman gelir. Söylenecek çok şey olsa da futbolcuların ayağına sağlık.
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Ömer Üründül (Sabah): Livakovic takımını çok iyi bir kurtarışla oyunda tuttu. Uzatma bölümünde de bir önemli kurtarış daha yaptı. Penaltılarda da 2 kurtarışla gecenin kahramanı olmaya tam bir adaydı ama arkadaşları atışlarda başarısız oldular. Olympiakos kalecisi de takımı adına kahraman oldu. Fenerbahçe'nin genel sorunu önemli isimler olan Cengiz, Fred, Szymanski , Dzeko ve İrfan Can'ın fizik güçlerinin günümüz futbolunun en önemli ilkesinden yoksun olması. Dün gece yine geri 4'lü ve İsmail en ağır yükü çeken oyunculardı. Ben kaçan yarı final için yazık oldu kelimesini kullanmayacağım eğer erken gol ile skoru dengeliyorsan müthiş taraftar desteği ile Yunan liginin dördüncüsüne ikinci golü atamıyorsan fazla söze gerek yok.
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Faik Çetiner (Fanatik): İsmail Kartal son 20 dakikada hamleler yaptı. Önce Dzeko’yu (ben çıkartmazdım) dışarı alıp Batshuayi’yi oyuna soktu. Oyun biterken ise takımın iyilerinden İrfan Can ve Fred’i alıp (uzatmaları unutmuş olacak) Zajc ve Cengiz Ünder’i sahaya sürdü. Aslar dışarı, kulübedekiler içeri (Çağlar, Kruniç) girince Fenerbahçe’nin hızı kesildi. Maç biterken Bonucci de (penaltı ustasıymış!) oyuna dahil oldu. Misafir takımın ofansif becerileri de olmayınca İrfan Can’ın golü işi penaltılara götürdü. Fenerbahçe’nin usta ayakları Tadiç, Cengiz Ünder ve Bonucci’nin vuruşlarını genç kaleci Tzolakis kurtarınca, ayağımıza kadar gelen kısmeti de tepiyorduk. Aslında ben İsmail Kartal’ın hala kafasının Süper Lig’de olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Ne oyun planı, ne oyuncu hamleleri yarı finali istiyor gibi gelmedi. Ne dersiniz?
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İbrahim Yıldız (Habertürk): İsmail Kartal, ezber dışına çıkmayan bir teknik adam. Cengiz’i oyuna alırken mutlaka İrfan Can mı çıkmalı? Ya da, hava toplarında daha etkin olan Dzeko’nun yanına Batshuayi monte edilemez miydi? Gerçekten yazık oldu. Fenerbahçe, çok rahat turu geçebilirdi. Saha içerisinde verilen mücadele ne kadar olumlu ise, kenar yönetimin beceriksizliği o kadar kötüydü. Büyük bir hedef yanlışlar zincirinin sonucu olarak boşa gitti. Fenerbahçe’nin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekir. Cengiz’e verilen paralar ortada. Alınan sonuç sıfır. Neden bu oyuncuda ısrar ediliyor. Anlamak mümkün değil.
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İlker Yağcıoğlu (Takvim): İrfan Can Kahveci hariç, top ayağına geldiğinde bizi heyecanlandıracak ikinci bir oyuncu yoktu. Dolayısıyla biz de hücum anlamında istediklerimizi yapamadık. Savunmadaki bütün oyuncular son derece iyi oynarken, Szymanski yine beklentilerin uzağında kaldı. Dzeko, yoruluncaya kadar iyi mücadele etti. Tadic de top ayağına geldiğinde etkili işler yaptı. Bu tür maçlar, sabır gerektiren maçlardır. İkinci golü atıp, turu geçelim derken turu kaybetme ihtimaliniz her zaman vardır. Bu yüzden de F.Bahçe öncelikle golü yememek için mücadele etti. Oyunun son anlarında yapılan Fred ve İrfan Can'ın çıkıp, Zajc ile Cengiz'in girmesini açıkçası yadırgadım. Buraya kadar gelmek başarı. Ama Fenerbahçe ikinci golü bulacak iştahı ve oyunu yansıtmalıydı. Çok yazık oldu.
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