Urla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircili Mahallesi Çamur Koyu'nda yabancı uyrukluların beklediği ihbarı üzerine harekete geçti.

AA'nın haberine göre, Seferihisar Deniz Limanı Şube Müdürlüğünden temin edilen botla koya ulaşan jandarma ekipleri, 6 Irak ve 4 Somali uyrukluyu yakaladı. Denetimler kapsamında Papaz Koyu'nda 18, İzmir-Çeşme otoyolunda 10, Zeytinler gişesinde de 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Urla Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.