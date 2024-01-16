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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir Çeşme'de 4'ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı - En son haberler

        İzmir'de 4'ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı

        İzmir Çeşme'de suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu operasyon yapıldı

        gayce@haberturk.com
        Giriş: 16.01.2024 - 23:23 Güncelleme: 16.01.2024 - 23:28
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        Çeşme'de sahtecilik operasyonu
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        Habertürk TV İzmir Temsilcisi Gülçin Ayçe'nin haberine göre. 1 milyar doların üzerinde rakamın sahte belgelerle ülkeye giriş yapması operasyonla engellendi.

        Çeşme Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında 4 gümrük memurunun bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Operasyonun genişleyeceği ve İzmir'le sınırlı kalmayacağı belirtildi.

        FİNANSAL SİSTEME GİRİŞ YAPACAKLARDI

        Rüşvet, kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda görevi kötüye kullanma, rüşvet, resmi belgelerde sahtecilik bilişim sistemlerine girme suçlamaları özellikle bu isimlere yöneltiliyor. 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon Euro ve 6 milyar 950 bin Danimarka kronu, bugünkü kurla 34 milyar TL'ye tekabül geliyor. Bu tutarda paranın sahte belgelerle ülkeye giriş yapması engellenmiş oldu. Operasyonun genişletilerek devam edeceği bildirildi.

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