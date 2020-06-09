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İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem! 9 Haziran Salı AFAD - Kandilli son depremler

İzmir Menderes'de saat 18.44'te AFAD'ın verilerine göre, 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İzmir'deki depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi daha sonra 3.6 olarak revize etti. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre, 9 Haziran'da İzmir'de ve Türkiye'de meydana gelen son depremler

09.06.2020 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
deprem

Deprem paniği bu kez İzmir'in Menderes ilçesinde yaşandı. Saat 18.44'te meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre depremin hemen ardından 2.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER - 9 HAZİRAN

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

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