İzmir'de 33 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan firari M.P. (30), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DHA'nın haberine göre; Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede M.P. isimli şüphelinin adresinde uyuşturucu madde olduğu ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan hazırlığın ardından M.P.'nin adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 22,5 gram esrar, 28 sentetik hap, 19 gram içi boşaltılmış sentetik hap, 1 uzun namlulu silah fişeği, 22 pompalı tüfek kartuşu, 1 tabanca ve 12 bin 245 lira para ele geçirilirken, şüpheli M.P. de yakalandı. Gözaltına alınan M.P, işlemler için emniyet müdürlüğüne götürüldü.