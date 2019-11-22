İzmir Cuma namazı saati

İzmir Cuma saati, Cuma namazını kılacak İzmirlilerin gündeminde. İzmirliler Cuma namazı saatine göre hazırlıklarını tamamlayarak camilere gidecek. İzmir'de geçen hafta Cuma namazı saat 13.01'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Peki bugün İzmir Cuma namazı saat kaçta?

İZMİR CUMA SAATİ - 22 KASIM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13.02'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 22 Kasım 2019 Cuma 06:27 07:53 13:02 15:39 18:02 19:22 23 Kasım 2019 Cumartesi 06:28 07:54 13:03 15:39 18:01 19:22 24 Kasım 2019 Pazar 06:29 07:55 13:03 15:38 18:01 19:21 25 Kasım 2019 Pazartesi 06:30 07:56 13:03 15:38 18:00 19:21 26 Kasım 2019 Salı 06:31 07:57 13:04 15:38 18:00 19:21 27 Kasım 2019 Çarşamba 06:32 07:58 13:04 15:38 18:00 19:21 28 Kasım 2019 Perşembe 06:33 07:59 13:04 15:37 17:59 19:20

GÜNÜN AYETİ

Âyetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya; işte onlar için elem dolu, çok kötü bir azap vardır. (Seb’e, 34/5)

GÜNÜN HADİSİ

Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız buyurmuştur. (Al-Bukhari, "Talâk", 25, "Edeb", 24; Muslim, "Zühd", 42)

GÜNÜN DUASI

İlahî, İnayetine sığındım,kapına geldim,kulluk edmedim affına geldim. Şaşırtma beni doğruyu söylet,neş’eni duyur hakikati öğret. (Elmalılı Hamdi Yazır)