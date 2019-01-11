İzmir Cuma namazı saati her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazını İzmir il genelindeki cami ve mescitlerde eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11 Ocak İzmir Cuma namazı saati ve İzmir namaz vakitleri tespit edildi. İşte 11 Ocak İzmir Cuma namazı saati ve Diyanet namaz vakitleri...

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 11 OCAK

İzmir Cuma namazı saati, İzmir il genelindeki cami ve mescitlerde cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Öğle namazı vaktinde cemaat ile eda edilen Cuma namazı öncesi İzmir il genelindeki cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı.

İşte, İzmir Cuma namazı saati: 13.24

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 11 Ocak 2019 Cuma 06:55 08:22 13:24 15:55 18:17 19:38 12 Ocak 2019 Cumartesi 06:55 08:21 13:24 15:56 18:18 19:39 13 Ocak 2019 Pazar 06:54 08:21 13:25 15:57 18:19 19:40 14 Ocak 2019 Pazartesi 06:54 08:21 13:25 15:58 18:20 19:41 15 Ocak 2019 Salı 06:54 08:21 13:26 15:59 18:21 19:42 16 Ocak 2019 Çarşamba 06:54 08:20 13:26 16:00 18:22 19:43 17 Ocak 2019 Perşembe 06:54 08:20 13:26 16:01 18:23 19:44

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Gusletmek isteyen bir kimse, banyoya girmeden "Eûzü- Besmele" çeker ve sol ayağı ile banyoya girer.

1. Gusletmek, yani boy abdesti almak isteyen bir kişi önce besmele çeker ve sol ayağı ile gusül yerine girer.

2. "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet eder.

3. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini sol eliyle temizler.

4. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.

5. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

6. Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış olunur.