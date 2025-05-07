Her ay sona ermesini umut ettikleri bu uygulamanın artık kabul edilemez noktaya geldiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "Anayasa, emeğin karşılığı ücretin zamanında tam olarak ödenmesini güvence altına almasına rağmen bu maddesi sürekli olarak ihlal edilmektedir. Bu durum yalnızca hukuki değil, aynı zamanda insan onurunu zedeleyen ve vicdanları yaralayan bir sorundur. İşverenle yaptığımız görüşmelerde bu sürecin toparlanacağına dair defalarca söz verilmiştir. Geçtiğimiz ay İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile Genel-İş'e bağlı 4 şube başkanı arasında gerçekleşen görüşmede, SGK ve vergi borçlarının sona erdiği ve bundan sonra maaş ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı, bizzat işveren vekili konumundaki Ramazan Tezcan tarafından dile getirilmiştir."