İzmir Büyükşehir'den "lunapark" açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, Fuar Kültürpark'ta kapatılan lunapark alanın tahliyesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Kültürpark'ın dönüşümü için tahliye sürecinin 29 Ocak'ta başlatıldığı belirtildi.

Alanın bir arboretum veya ilgili kurulunun uygun görmesi halinde botanik bahçesi olarak planlanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"İşletmenin tahliye süreci çok uzun süre önce başlatılmış, 2019 ve sonraki yıllarda alınmış tahliye kararları, işletmenin söküm yapmaması nedeni ile uygulanamamıştır. İşletme ile akde dayalı sözleşme olmadığı için işgali hukuksuzdur, hukuksuzluğun giderilmesi gerekmektedir. İşletmenin ödediğini belirttiği bedel ecrimisil bedelidir, geçmişe dönük işgal ettiği süreç için ödemiş olduğu bedeldir. Tahliyeyi engelleyen herhangi bir yargı kararı yoktur. Tahliye kararı öncesinde işletmeye tebliğ yapılmıştır. İşletme tahliyeden çok uzun süredir haberdardır. İşletme, belediyemiz tarafından önerilen yöntemleri kabul etmemiştir. İşletmenin elektrik aboneliği bulunmamaktadır, belediyemize ait hatlardan enerji sağlanması durdurulmuştur. İşletme yetkilileri tarafından yapılan asılsız nitelikte beyanlar nedeniyle yargı yollarına başvurulması hukuki açıdan değerlendirilmektedir."

Kentte dün toplanan bir grup, Kültürpark'taki lunaparkın kapatılmasına tepki göstermiş, lunaparkın sahibi Önder Coşkun da lunaparkın kapatılmasıyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini söylemişti.