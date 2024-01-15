İzmir Beydağ'da kahvaltının vazgeçilmezi: Simit dürüm

İlçede bu lezzeti düzenli olarak çıkaran tek fırın olduklarını belirten Güzel, coğrafi işaretin ürünün tanınırlığını artırdığını vurguladı. Esnaf Seda Kayalar da asırlık geçmişiyle simit dürümün Beydağ'a has bir ürün olduğunu ve kahvaltılarda sıklıkla tercih ettiğini dile getirdi.