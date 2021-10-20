Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

AA'nın haberine göre, Yunanistan unsurlarınca, Türk kara sularına geri itildiği belirlenen bottaki 25 yabancı uyruklu kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.