Sosyal medya 'Baba' dedi 0:00 / 0:00

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Baba’nın heyecanla beklenen yeni sezonu dün akşam büyük sürprizlerle başladı. Darmadağın olan Saruhanlı ailesinin yeni dünyası ve diziye katılan yeni karakterler hikâyenin heyecanını artırdı

HABERTURK.COM

SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Baba’ dün akşam ikinci sezon ilk bölümüyle ekrana geldi. Bu sezon kadroya dahil olan başarılı oyuncu Levent Ülgen’in hayat verdiği 'Hacı Selahattin’in Saruhanlı ailesinin hayatına olan etkileri dikkat çekti. Çarpıcı bölümün finalinde 'Hacı Selahattin', kendisine karşı çıktığı için 'Kadir’i açıkça tehdit etti. Bu sırada Kadir’in karşısına bir gece barda tanışıp yakınlaştığı gizemli kadın çıktı. Üstelik bu kadın, 'Selahattin'in dul geliniydi. İzleyicileri şoke eden bu gelişmenin ardından yeni bölüm heyecanla bekleniyor.

‘Baba’, dün akşam ekrana gelen 16. bölümüyle ABC1 20+'da 3.58 izlenme oranı (rating), 9.99 izlenme payı (share), AB'de 3.48 izlenme oranı (rating), 11.16 izlenme payı (share), TOTAL’de ise 2.70 izlenme oranı (rating) 8.37 izlenme payı (share) elde etti. #Baba etiketi Twitter Türkiye’de 8 saat 40 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

SARUHANLI AİLESİ'NİN YENİ YAŞAMI

Kendisini alıkoyan adamların elinden kurtulmayı başaran 'Emin Saruhanlı', kaçarken trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hiçbir şey hatırlamayan 'Emin' kayboldu. 'Kadir' ile 'İlhan', 'Büşra’yı 'Ahmet’in elinden kurtardı. 'Büşra', 'Emin’in kaybolmasında 'İlhan’ın da parmağı olduğu için onu terk etti. 'Yaşar Saruhanlı' girdiği ameliyatta hayatını kaybetti. Birdenbire hayatları altüst olan Saruhanlı Ailesi’ni ayakta tutmaya çalışan yine 'Kadir' oldu. Bir yandan ailesini geçindiren bir yandan da babasını arayan 'Kadir' için hiçbir şey eskisi gibi değildi.

'EMİN SARUHANLI' KAYIP

Saruhanlı Ailesi’nin yolu 'Hacı Selahattin’in kontrolünde olan bir köye düştü. 'Kadir', 'Ceyhun' ve 'Servet' buradaki çöp tesisinde çalışmaya başladı. Gündüzleri çöp tesisinde çalışan, geceleri ise taksiye çıkarak 'Emin’i arayan Kadir sonunda bir camide babasının izine rastladı.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!