İzlerken kalp atışlarınızı hızlandıracak! Asalet timsali Samurayları konu alan 9 efsane film

Seppuku - IMDb: 8.6

Seppuku ya da harakiri, Japonlara ait bir intihar ritüeli. Filmde, 1630 yılında bir samuray bu intihar ritüelini gerçekleştirmek ister ama bunun için önce Lordun iznini alması gerekir. Filmde samurayın bu intihar ritüeli ve onu bu noktaya getiren hikayesi anlatılıyor. Japon kültürünün önemli ve farklı geleneklerinden bir tanesi olan harakiriyi konu alan filmde gurur, onur ve asalet gibi kavramlar işleniyor. Japon sinemasının en önemli filmlerinden biri olan Seppuku'nun yönetmenliğini Masaki Kobayashi yapıyor. Oyuncu kadrosunda Tatsuya Nakadai, Akira Ishihama ve Shima Iwashita var. Ayrıca 1962 yapımı filmin bir de 2011 yılında yeniden çekilmiş versiyonu var.