8. MYSTIC RIVER (GİZEMLİ NEHİR-2003)

Boston'un varoşlarından East Buckingham'da büyüyen Jimmy Markum, Dave Boyle ve Sean Devine işçi semtlerinde yaşayan erkek çocukların çoğunlukla yaptığı gibi günlerini sokak beysbolu oynayarak geçirirler. Semtte fazlaca bir olay olmaz. Ama bu durum, Dave’in sonsuza dek hepsinin hayatını değiştirecek bir olaya dahil olmaya zorlanmasıyla son bulur. Yirmibeş yıl sonra üç arkadaş kendilerini tekrar yaşamlarını değiştirecek bir olayla karşı karşıya bulurlar: Jimmy'nin 19 yaşındaki kızı öldürülmüştür. Artık polis olan Sean bu davaya atanır ve ortağı ile birlikte görünüşte hiçbir anlamı olmayan bu cinayeti çözmekle görevlendirilir. Ayrıca, Jimmy'den de hep bir adım önde olmak zorundadır, çünkü öfke ve intikam ateşiyle yanan Jimmy kızının katilini bulmaya kararlıdır.

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