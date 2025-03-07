Heyecan dolu en iyi polisiye suç filmleri nelerdir?
Haftanın bütün stresini ve yorgunluğunu tek başınıza veya sevdiklerinizle birlikte birbirinden keyifli ve heyecan dolu bu polisiye filmleri izleyerek atabilirsiniz. İşte, izlerken bir an olsun gözünüzü kırpmayacağınız polisiye suç filmleri...
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Muhteşem oyuncu kadroları ve birbirinden farklı heyecan ve adrenalin dolu sahneleriyle izlerken elinizden bir an olsun ayrılamayacağınız bu polisiye suç filmleri, hafta sonunuzu keyifli bir şekilde geçirmenizi sağlayacak.
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1. PRISONERS (TUTSAK-2013)
İki ailenin şükran günü bir araya geldiği bir günde, iki ailenin küçük kızlarının kaybolduğunu ortaya çıkar. Bununla birlikte Keller Dover (Hugh Jackman), genç ve yetenekli bir dedektiften (Jake Gyllenhaal) yardım ister. Saatin ilerlemesine rağmen iki küçük kız ortaya çıkmayınca panik dolu anlar ortaya çıkar.
Imdb Puanı: 8.2/10
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2. SE7EV (YEDİ-1995)
Cinayet masasından biri taze diğeri tecrübeli iki dedektif, bir seri katilin peşine düşer. Kendini tanrının elçisi kabul eden bu katil, cinayetlerini dünyayı yedi ölümcül günahtan temizleme amacıyla işler.
Imdb Puanı: 8.6/10
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3. TRAINING DAY (İLK GÜN-2001)
13 yıllık narkotik polisi Alonzo Harris, sokaklarda geçirdiği yıllar boyunca mesleğe ilk girdiği günkü idealistliğini kaybetmiş ve işleri kitaba uygun yapmaya çalışırsa hiç bir şey yapamayacağının ve kısa zamanda öldürüleceğinin bilincine varmıştır. Alonzo ve onun gibi bir çoğu artık gereken işi yapabilmeleri için korudukları kanunu çiğnemektedirler. Artık yaptıkları işin yasal olup olmadığı iyice bulanıklaşmıştır. Bir gün onun yanında göreve verilen çaylak polis Jake Hoyt ise Alonzo’dan çok farklıdır. Jake her işi kitabına uygun yapıp toplumu düzene sokmayı inanç edinmiş tam bir idealisttir..
Imdb Puanı: 7.8/10
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4. HEAT (BÜYÜK HESAPLAŞMA-1995)
Kovalanan, ekibiyle birlikte büyük soygunlar gerçekleştirilen usta bir soyguncu Neal McCauley'dir (Robert De Niro). Kovalayan ise başarısız bir evliliğin içindeki inatçı ve akıllı polis dedektifi Vincent Hanna'dır (Al Pacino). Los Angeles dekorunda birbirine çok benzeyen ve aslında başka şartlarda iki iyi dost olabilecek bu iki sıkı adam arasında büyük bir kovalamaca yaşanıyor. Birbirleriyle sadece iki kere yüzleşiyorlar. Birincisinde kahve eşliğinde güzel güzel sohbet ediyorlar, ikincisinde ise birinin ölmesi gerekiyordur. Michael Mann'in epik suç filminin tamamı gerçek mekanlarda çekilmiş. (Tam 125 tane mekan kullanılmış) Ünlü sokak çatışması sahnesi bile Los Angeles'ın en işlek caddesi trafiğe kapatılarak gerçekleştirilmiş
Imdb Puanı: 8.3./10
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5. SICARIO (2015)
Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasındaki tehlikeli sınır bölgesinde görev yapan idealist bir FBI ajanı olan Kate Macer (Emily Blunt), bu bölgede hakimiyet kurmuş çok güçlü uyuşturucu çeteleri arasındaki savaşın ortasında kalacaktır.
Imdb Puanı: 7.7/10
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6. RED DRAGON (KIZIL EJDER-2002)
FBI'dan erkenden emekli olan Will Graham (Edward Norton), patronu tarafından bir seri cinayet vakasını çözmesi için yeniden göreve çağrılır. Will, önce görevi kabul etmek istemese de, kurbanların fotoğraflarını görünce fikrini değiştirir. Kurbanlarının vücudunda kendine has bir diş izi bırakan ve gerçek adı Francis Dollarhyde olan bu katil, Kızıl Ejder adını kullanmaktadır. Kısa bir araştırmadan sonra, Graham katilin yeni kurbanının Reba adlı genç bir kadın olacağını öngörür ve onu durdurabilmek için bizzat kendi elleriyle hapse tıktığı, eski düşmanı Dr. Hannibal Lecter'den (Anthony Hopkins) yardım ister.
Imdb Puanı: 7.2/10
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7. THE BONE COLLECTOR (KEMİK KOLEKSİYONCUSU-1999)
Manhattan'ın sokaklarında bir katil elini kolunu sallıyarak dolaşmaktadır. Bu sapık katil suç maalinde kendisini ele verecek kanıtları büyük bir ustalıkla arkasında bırakmaktadır. Ve bu dengesiz, sapık zekanın ürettiği bu kanıtları çözebilecek tek bir dedektif vardır, o da bir sandalyeye mahkum olmuştur ve bu davayı çözebilmek için yardıma gereksinim duymaktadır. İhtiyaç duyduğu yardım bayan bir sokak polisi tarafından sağlanır. Bu ikili katilin peşine düşerler ve onu kendi oyunuyla yenmeye çalışırlar.
Imdb Puanı: 6.7/10
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8. MYSTIC RIVER (GİZEMLİ NEHİR-2003)
Boston'un varoşlarından East Buckingham'da büyüyen Jimmy Markum, Dave Boyle ve Sean Devine işçi semtlerinde yaşayan erkek çocukların çoğunlukla yaptığı gibi günlerini sokak beysbolu oynayarak geçirirler. Semtte fazlaca bir olay olmaz. Ama bu durum, Dave’in sonsuza dek hepsinin hayatını değiştirecek bir olaya dahil olmaya zorlanmasıyla son bulur. Yirmibeş yıl sonra üç arkadaş kendilerini tekrar yaşamlarını değiştirecek bir olayla karşı karşıya bulurlar: Jimmy'nin 19 yaşındaki kızı öldürülmüştür. Artık polis olan Sean bu davaya atanır ve ortağı ile birlikte görünüşte hiçbir anlamı olmayan bu cinayeti çözmekle görevlendirilir. Ayrıca, Jimmy'den de hep bir adım önde olmak zorundadır, çünkü öfke ve intikam ateşiyle yanan Jimmy kızının katilini bulmaya kararlıdır.
Imdb Puanı: 7.9/10
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9. SHERLOCK HOLMES (2009)
Dövüş tekniklerini, efsanevi zekası gibi silah olarak kullanan Holmes, bu macerasında ülkesini yok edebilecek ölümcül bir komployu aydınlatmak için yeni bir düşman ile savaşıyor.Robert Downey Jr., efsanevi dedektif Sherlock Holmes’ü daha önce hiç yapılmamış bir şekilde canlandırıyor. Jude Law doktor ve bir savaş gazisi olan, Holmes’ün güvenilir çalışma arkadaşı Watson rolünde yer alıyor.
Imdb Puanı: 7.6/10
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10. MURDER ON THE ORIENT EXPRESS (DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET-2017)
Halep'te çözdüğü bir davanın ardından İstanbul'a gelen Belçikalı dedektif Hercule Poirot (Kenneth Branagh) burada birkaç gün kalma niyetinde olsa da, acil başka bir durum ortaya çıkınca kendini Calais üzerinden Londra'ya gidecek Doğu Ekspresi'nde bulur. Trende farklı uluslardan, farklı toplumsal konum ve mesleklerden gelen insanlar vardır. Büyük bir kar fırtınasının olduğu bir gece, trendeki bir yolcu öldürülür. Olayı çözmek ve içlerindeki katili bulmak, Poirot'ya kalmıştır.
Imdb Puanı: 6.5/10
Görsel Kaynak: imdb/shutterstock