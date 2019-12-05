İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, ülkesinin vatandaş mutluluğunu öne koyan ekonomik model üzerinde çalıştığını açıkladı ve diğer ülkeleri de benzer politikaları benimseme çağrısı yaptı.

43 yaşındaki Başbakan, ekonomik büyüme odaklı politikaların yerini, aile dostu, çevre odaklı politikaların alması gerektiğini söylüyor.

London'daki Chatham House'ta konuşan Jakobsdottir, vatandaşın beden ve ruh sağlığını önceleyecek bu modeli "mutluluk ekonomisi" olarak tanımlıyor.

Jakobsdottir, bu ekonomik modelin, gayri safi yurtiçi hasıladan çok sosyal göstergeleri dikkate alacağını anlatıyor.

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz de, mevcut ekonomik değerlendirmelerin, modern toplumları şekillendiren, iklim değişikliği etkisi, eşitsizlik gibi unsurları kapsamadığı için yetersiz kaldığı görüşünü savunuyor.

Stiglitz geçen ay Guardian gazetesine yazdığı yazıda, 2008 mali krizinin de "mevcut ekonomik verilendirmelerin yetersizliğini ortaya koyduğunu" savundu.

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir de gelişen ülkelerin, yenilenebilir enerji kullanımı yönünde atılımlar yapması gerektiğini savunuyor.

350 bin nüfuslu ülke, 2018 yılı Dünya Mutluluk Raporu'nda Finlandiya, Norveç ve Danimarka'nın ardından 4. sırada yer aldı.

https://twitter.com/katrinjak/status/1176614962623647745?s=20

Ancak Jakobsdottir, her ne kadar mutluluk oranında yüksek sırada olunsa da İzlanda'nın bu komşu ülkelerden daha fazla anti depresan kullanmasını örnek gösterdi ve "Depresyonu önlemek için spor ve sanat faaliyetlerini yaygınlaştırmalıyız" dedi.

Katrin Jakobsdottir, mutluluk ekonomisini, Yeni Zelanda lideri Jacinda Ardern ve İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon ile birlikte uluslararası kamuoyu önünde de teşvik ediyor.

Sol görüşlü siyasetçi, merkez sağ partilerle koalisyon kurarak 2017 yılında Başbakanlık koltuğuna oturdu.