İzinsiz yürüyüşe katılan ABD'liye sınır dışı

Saraçhane'de izinsiz yürüyüşe katılan Amerikalı Michael Anthony Ganoe sınır dışı edildi. Ganoe'nin kendisini polise gazeteci olarak tanıttığı ancak gazetecilik yaptığına dair bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

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DHA'nın haberine göre Amerikalı Michael Anthony Ganoe, İBB'ye yönelik soruşturmaların ardından Saraçhane'deki izinsiz yürüyüşlere katıldı.

Ganoe'nin, İsrail askerleriyle fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ganoe'i yakalamak için çalışma başlattı. Sirkeci'de bir otelde kaldığı tespit edilen Ganoe ve yanında bulunan Romanyalı Danielk Alexandre Loftus'u gözaltına aldı

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SINIR DIŞI EDİLDİLER

Gözaltına alınan Michael Anthony Ganoe, emniyetteki ifadesinde serbest gazetecilik yaptığını ve sosyal medya üzerinden haber paylaştığını söyledi. Ekipler yaptıkları çalışmada Ganoe'nin gazeteci olduğuna dair bir bulguya rastlamadı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Ganoe ile Loftus, 'Halkı kin ve nefrete sürükleme' suçlarından sınır dışı edildi.

ROMANYA'DA EYLEMDE TANIŞMIŞLAR

Diğer yandan Amerikan vatandaşı Ganoe'nin geçtiğimiz aylarda Romanya'da bir eyleme katıldığı ve Sirkeci'de otelde kaldığı Daniel Alexandre Loftus ile Romanya'da tanıştıktan sonra Türkiye'ye geldikleri öğrenildi.

SAUL GOODMAN'E BENZETTİLER

Öte yandan Ganoe'nin Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde avukat rolü ile yer alan Saul Goodman karakterine benzerliği de dikkat çekmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Ganoe'yi bu karakteri canlandıran Bob Odenkirk'e benzetmişti.