"2 AYLIK PARAM KALDI"



Ekonomik olarak da zor günler geçirdiğini belirten şarkıcı, "Bir buçuk yıldır sahneye çıkmıyorum ekonomik sıkıntılar ben de yaşadım. Benim tabii ekstra durumlar oldu. Önce babamın sonra üç yıl süren annemin rahatsızlığı ve benim rahatsızlığım oldu. Bunlar çok bütçeli şeyler helali hoş olsun. Bir birikimim vardı ama bu dönemde hepsi gitti." şeklinde konuştu.