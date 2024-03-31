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        Haberler Gündem İYT'liler sesleniyor: İmar yok, kümes bile yapamıyoruz

        İYT'liler sesleniyor: İmar yok, kümes bile yapamıyoruz

        İYT'e bir dokundum, bin ah işittim: İmar yok, kümes bile yapamıyoruz… Esra Toptaş yazdı…liler

        Giriş: 31.03.2024 - 14:05 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:06
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        İYT'liler sesleniyor: İmar yok, kümes bile yapamıyoruz
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        Önceki gün, EYT'DEN SONRA İYT başlığıyla bir yazı yazmıştım. Büyükşehir yasasıyla birlikte büyükşehirdeki köylerin mahalle statüsüne geçmesinin ardından mağduriyet yaşadığını savunanların kurdukları dernekle sorunlarını dile getirdiğini gündeme taşımıştım.

        İmar Yasasına Takılanlar Derneği üyeleri, “Artık köylü ahır ya da samanlık yapacaksa şehirle aynı yasaya tabi. Tabii geçmişte yapılmış ahırlar, samanlıklar ya da çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların yaptığı bir göz yerler dahi kaçak duruma düştü” diyerek dert yanıyordu. Bu yazı, tabiri caizse bir dokun bin ah işit oldu. Bu dertten mustarip olanlardan mesaj yağdı. İşte o mesajlardan bazıları…

        EYT'den sonra İYT!
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        * Köyümüzde ne ne ahır ne de malzemelerimizi koymak için bir depo yapabiliyoruz. Köylü ne yapacak!

        * Köylü çözüm bekliyor, ya mahalle mahalle ilan edilen köyler yeniden köy statüsüne dönsün ya da köylünün arazisine imar verilsin, planlar yapılsın.

        * İzmir’den yazıyorum. Hayvanlarımız için ahır yapamıyoruz. Bir gözlük depomuz bile olamıyor. Bu şekilde köylerde yaşamaya nasıl devam edeceğiz!

        * Ordu’ya 120 km, Ünye ilçeye 35km köydeki kırsaldaki evimize yıkım ve idari ceza kararları geldi ahır yaptık diye…

        * Şehirlerde onlarca katlı evlere izin verilirken köylerde halkın bağ evleri, köy evleri,güvenli bağ bahçe evlerine izin verilmiyor…

        * Köylü ne yapsın, imar yok çocuğu evlenecek ev yapamaz, herkes şehre mi taşınsın? Toprağı kim ekecek? İmar planı yok, kadastro çalışmaları yok.

        * Büyükşehirde barınamıyoruz, köyümüze dönmek istiyoruz fakat kendi yerimize 1 göz ev yapamıyoruz. Nasıl barınacağız ve tarım yapacağız? Acil imar düzenlemesi istiyoruz.

        * Köyler mahalle olunca, imar uygulaması olmayan köylerde köylü kümes dahi yapamaz oldu…

        * Köyümüzde imar yok olmadığı için tek katlı ev yaptık başımıza gelmeyen kalmadı yıkım, hapis cezası, para cezası… Çözüm bekliyoruz…

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