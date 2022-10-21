İyilik dizisi 15. son bölüm izle!

İYİLİK 15. BÖLÜM ÖZETİ

Tam Neslihan, Poyraz’a Damla ile ilgili bütün gerçekleri açıklayacakken Damla, Poyraz’a Neslihan’ın bir sabıkalı olduğunu, hapisten yeni çıktığını söyler. Ayrıca o gün çocukların okul çıkışına gidip Neslihan’ı tehdit eder. Eğer Poyraz’dan uzak durmazsa bunun bedelini çocukları ile ödeyeceğini ima eder. Ertesi gün Poyraz, Neslihan’ı evinden kovar, artık Neslihan’ın o eve girmesini istememektedir. Öğretmenini çok seven Deniz evden kaçar, Neslihan’ın oturduğunu söylediği semte gidip Neslihan’ı arar. Neslihan Deniz’i bulur ve hemen Poyraz’a haber verir. Aynı gece Murat Damla’nın evine girer ve eğer parasını vermezse onu gerçekten öldüreceğini söyler. Ertesi gün Damla karakola gider ve Murat’tan şikayetçi olur. Polis ile iş birliği yaparak parasını vermek üzere Murat’la buluşur.