İyileştirdiği karga yalnız kalmasın diye mesaiye getiriyor

Kastamonu İl Özel İdaresinde memur olarak çalışan Leyla Yakar, köpekten kurtardığı ve Cambaz ismini verdiği karga yavrusuna özenle bakıyor.
AA'nın haberine göre Yakar, yaklaşık bir hafta önce, iş yerindeyken pencereden bir köpeğin kuşa saldırdığını gördü. Kurtardığı kargayı veterinere götüren Yakar, yavru olduğu için bakıma ihtiyacı olan kuşa bakmaya başladı.
CAMBAZ ADINI VERDİ
Cambaz adını verdiği karga yavrusunu elleriyle besleyen Yakar, Cambazı evde yalnız bırakamadığı için her gün iş yerine götürüyor.
Yakarın başına çıkan, omzunda duran, yanından ayrılmayan Cambaz ise iş yerindeyken masada dolaşıyor, uykusu geldiğinde de bir köşeye çekilerek uyuyor.
KISA ZAMANDA DOSTLUK KURDU
Leyla Yakar, kısa bir zamanda Cambazla dostluk kurduklarını söyledi.
İş yerindeyken Cambazı bulduğunu belirten Yakar, şunları dile getirdi:
"Camdan bakarken köpeğin kuşu öldürdüğünü zannettik ama baktığımızda hareket ediyordu, gittik yanına yavruyu aldık. Veterinere götürdüm. Ciddi bir yaralanmasının olmadığını söyledi ancak yavru olduğu için doğaya bıraktığım zaman uçamayacağını diğer hayvanlara yem olabileceğini söyledi. Ben de alıp bakımını üstlendim."
Büyüdükten sonra Cambazı doğaya bırakacağını aktaran Yakar, "Doğadan kopmaması için sürekli dışarı çıkarıyorum. Doğada bulacağı yiyeceklerle, böceklerle beslenmesini sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.
"ONUNLA HAYATIM RENKLENDİ"
Cambazı çok sevdiğini ifade eden Yakar, şunları kaydetti:
"Onunla hayatım bayağı renklendi. Evde bıraktığımda bakacak kimse yok. Yavru olduğu için kendi beslenmesini sağlayamıyor. İki saatte bir sürekli olarak beslediğim için benimle geziyor. Sabahları işe getirip, akşamları tekrar eve götürüyorum. Cambaz iş yerindeyken masanın etrafında dolaşıyor. Küçük uçuş denemeleri yapıyor. Üzerimde geziniyor, bazen de masanın bir köşesinde uyuyor."
İş arkadaşlarının da Cambaza ilgi gösterdiğini vurgulayan Yakar, iş yerinde merak edenlerin de zaman zaman odasına geldiğini sözlerine ekledi.
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