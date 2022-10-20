Çömez ve Zorlu'nun görevleri belli oldu

İYİ Parti'ye katılan Turhan Çömez, Meral Akşener'in başdanışmanı oldu. Prof. Dr. Kürşad Zorlu ise İYİ Parti Sözcülüğü'ne getirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisine katılan eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya parti rozetini takmıştı.

İki ismin İYİ Parti'de aldığı görev de belli oldu.

Turhan Çömez, İYİ Parti lideri Akşener'in başdanışmanı olurken, Kürşad Zorlu ise İYİ Parti Sözcülüğü görevine getirildi.