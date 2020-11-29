İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık'ı, Covid-19 sebebiyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.

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