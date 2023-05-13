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İYİ Parti Milletvekili Adayları Tam Liste 2023: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve İl İl İYİ Parti Milletvekili Adayları Listesi

İl il İYİ Parti milletvekili adayları belli oldu! 14 Mayıs 2023 İYİ Parti milletvekili adayları kimler?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidiyor. Partilerin il il milletvekili aday listesi de seçmenler tarafından araştırılıyor. İYİ Parti milletvekili kesin aday listesi de belli oldu. Millet İttifakı çatısı altında yer alan İYİ Parti'de, 16 ilde CHP ile fermuar sistemi uygulayarak ortak aday çıkarma kararı alındı. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve il il İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri il il İYİ Parti milletvekili adayları listesi

Giriş: 13.05.2023 - 00:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanılacak. Seçmenler, gerek oy kullanma işlemi öncesinde gerekse sonrasında partilerin milletvekili adayları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, il il İYİ Parti milletvekili aday listesi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Millet İttifakı çatısı altında yer alan İYİ Parti'de, mevcut 36 milletvekilinden 22'si listelerde kendisine yer bulamadı. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul başta olmak üzere il il İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri İYİ Parti milletvekili adayları tam liste

  • İşte il il İYİ Parti milletvekili adayları listesi...

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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