14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanılacak. Seçmenler, gerek oy kullanma işlemi öncesinde gerekse sonrasında partilerin milletvekili adayları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, il il İYİ Parti milletvekili aday listesi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Millet İttifakı çatısı altında yer alan İYİ Parti'de, mevcut 36 milletvekilinden 22'si listelerde kendisine yer bulamadı. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul başta olmak üzere il il İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri İYİ Parti milletvekili adayları tam liste