HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de halka hitap ediyor...

Akşener'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



Bu seçim bir savaş değil, biz düşman değiliz. Burayı şereflendiren sizler işgal gücü değilsiniz. Siz milletsiniz. Bu milletin bir parçasısınız. Siz seçmensiniz. Hangi partiye oy verirse versin seçmen velinimettir. Biz herhalde gelecek bir hafta daha da vahim, daha da berbat şeyler yaşayacağız. Şimdi 'Sana söz bitanem' yazıyor şurada. Ya arkadaşlar bugün Recep Bey de aynısını söylemiş. Asayişten sorumlu bir arkadaş var. Kafayı taktı erkek-erkek evliliğine.

Ayrıntılar geliyor...