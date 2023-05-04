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İYİ Parti Lideri Meral Akşener Edirne'de konuşuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de halka hitap ediyor

Giriş: 04.05.2023 - 17:51 | Güncelleme: ABONE OL
İYİ Parti Lideri Meral Akşener Edirne'de konuşuyor
HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de halka hitap ediyor...

Akşener'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:


Bu seçim bir savaş değil, biz düşman değiliz. Burayı şereflendiren sizler işgal gücü değilsiniz. Siz milletsiniz. Bu milletin bir parçasısınız. Siz seçmensiniz. Hangi partiye oy verirse versin seçmen velinimettir. Biz herhalde gelecek bir hafta daha da vahim, daha da berbat şeyler yaşayacağız. Şimdi 'Sana söz bitanem' yazıyor şurada. Ya arkadaşlar bugün Recep Bey de aynısını söylemiş. Asayişten sorumlu bir arkadaş var. Kafayı taktı erkek-erkek evliliğine.

Ayrıntılar geliyor...

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