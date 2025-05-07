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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Bu saldırı, Cumhuriyet'in temel ilkelerine yönelik bir tehdittir | Son dakika haberleri

        İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Bu saldırı, Cumhuriyet'in temel ilkelerine yönelik bir tehdittir

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı hakkında, "Anayasanın her yurttaşa tanıdığı siyaset yapma hakkına yönelen hiçbir saldırı basit bir adli vaka değildir. Bu sıradan bir cebri fiil değildir. Bu, doğrudan doğruya anayasal düzene, demokratik hayatımıza ve Cumhuriyet'in temel ilkelerine yönelik bir tehdittir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 13:30 Güncelleme: 07.05.2025 - 13:30
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        "Cumhuriyet'in temel ilkelerine tehdit"
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da uğradığı saldırıya ilişkin, "Anayasanın her yurttaşa tanıdığı siyaset yapma hakkına yönelen hiçbir saldırı basit bir adli vaka değildir. Bu sıradan bir cebri fiil değildir. Bu, doğrudan doğruya anayasal düzene, demokratik hayatımıza ve Cumhuriyet’in temel ilkelerine yönelik bir tehdittir" dedi.

        İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, "Televizyonları açıyorsunuz; Allah'ın her günü Vatan Caddesi'ndeki emniyetten, Çağlayan'daki adliyeden, Silivri'deki zindandan canlı yayın yapılıyor. İktidara karşı olan kim varsa bir sebeple alınıp Vatan emniyete götürülüyor. İşin en acı tarafı ne biliyor musunuz? 'Vatan yahut Silistre' diye başlayan hikayemizin geldiği nokta; Vatan yahut Silivri" diye konuştu.

        'YENİ ANAYASA PROJESİNİ GENİŞLETTİLER'

        Ardından yeni anayasa çalışmalarını eleştiren Müsavat Dervişoğlu, "Bunlar her 5 yılda bir dönüp dolaşıp buraya geliyorlar. Sadece ortak değişiyor ama yol ve yöntem değiştirmiyorlar. Ve her buraya geldiklerinde, torba yasalar, yargı paketlerinden başlıyor; ne hikmetse anayasaya varıyorlar. Tanımadıkları, çiğnedikleri, askıya aldıkları anayasaya. Tek arzuları iktidar, tek bildikleri yetki. Şimdi o yeni anayasa projesini genişlettiler. Artık içerisinde İmralı vardır, Kandil vardır. Güneyde ebeliğini yaptıkları müstakbel yeni teröristanın taslakları vardır" ifadelerini kullandı.

        'CUMHURİYET’E KASTEDİLEN YERDE DEMOKRASİ ÖLMÜŞTÜR’

        Dervişoğlu, kendilerine demokrasi dersi verenlerin canlarının istediği yere kayyım atadığını söyleyerek, "Bunu yaparken terörü bahane ettiler, sonunda teröristbaşına el uzattılar. Demokrasi dediler, hatta 2 gün önce de 'Terörsüz Türkiye ile demokrasimiz üzerindeki siyasi tansiyon kalkacak' diye buyurdular. Ben size işin doğrusunu söyleyeyim; demokrasimiz üzerinde bir tansiyon problemi yoktur. Çünkü demokrasimizin nabzı yoktur, hasta kaybedilmiştir. Neden biliyor musunuz? Çünkü Cumhuriyet’e kastedilen yerde önce demokrasi ölmüştür. Çünkü cübbelere düğme dikilen yerde, önce adalet ölmüştür” dedi.

        'BU EYLEMLER SIRADAN BİR ASAYİŞ SUÇU OLARAK ELE ALINAMAZ'

        İktidarın saldırgan dil ve uygulamalarının olduğunu bu sebeple gerilen toplumsal tansiyonun, bugünü ve yarını zehirlediğini söyleyen Müsavat Dervişoğlu, "Biz işte bu felaketin önüne geçeceğiz. Kavgaları değil, farklılıklarımızı değil, millet olduğumuzu, kader birliğimizi hatırlatacağız. İyilerin iktidarında her şeyden önce dost olacak, dost kalacağız. Üzülerek ve acıyarak görüyorum ki iktidar pozunu verenler, bu ferasetin yakınından bile geçmemektedirler. Bir evlat babasının mezarını ziyaret edemeyecek öyle mi? Ankara'nın ortasında, merkezinde, herkesin gözü önünde, bir Türk milliyetçisi, rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret edemeyecek öyle mi? Yahut ana muhalefet partisi genel başkanı, fiziki bir saldırının hedefi olacak. Üstelik yüzlerce kişinin, onlarca gazetecinin önünde bu gerçekleşebilecek öyle mi? Biz bu aşamaya mı geldik? Sizin maksadınız nedir? Bir cani hem de bir evlat katili, infaz yasasından faydalanmış aramızda dolaşıyor. Canlı yayında, kameraların önünde, ne hikmetse bir parti genel başkanına denk geliyor ve saldırıyor. Anayasanın her yurttaşa tanıdığı siyaset yapma hakkına yönelen hiçbir saldırı basit bir adli vaka değildir. Bu sıradan bir cebri fiil değildir. Bu, doğrudan doğruya anayasal düzene, demokratik hayatımıza ve Cumhuriyet’in temel ilkelerine yönelik bir tehdittir. Bir milletvekiline, bir il başkanına, bir siyasi parti liderine yönelen saldırı; sadece bir kişiye değil, bir hakka, bir kuruma, bir rejime yönelmiş demektir. 'Sana siyaset yaptırmayacağım' demektir. Ya da 'Ben siyaset yapma hakkını bile ortadan kaldırırım' tehdididir. Bu nedenle bu eylemler sıradan bir asayiş suçu olarak ele alınamaz, ele alınmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

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