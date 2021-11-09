Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması: Hata yaptı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıldönümüne ilişkin konuşan Akşener, "Önce millet, önce memleket diyemeyenlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlaması mümkün olamaz. Attığı adımları örnek alıyor, Allah'ın huzurunda razı olduğumuzu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Bizim görevimiz AK Parti iktidarının, milletimizle birbiriyle kavga ettirme zihniyetine karşı, milletimizin her bir ferdinin yüreğinin birlikte atmasını sağlamaktır. Bizi kendi seviyesine çekmeye çalıştıkça, biz istediklerinin tam tersini yapıp, sakin olmaya mecburuz. Bizde kavga, düşmanlaştırma değil, birlik ve kardeşlik vardır. Karşımızda kirli bir zihniyet var" diye konuştu.

"LÜTFÜ BEY HATA YAPTI"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta bu durumu hatırlatmış ve uyarmıştım. Milletimizin ayağına gitmemizden, memleketi dolaşmamızdan, vatandaşımıza kulak vermemizden rahatsızlar. Bunu iktidarları için en büyük tehlike olarak görüyorlar. Her tür çirkinliği, kötülüğü yapacaklar. Nitekim, geçtiğimiz cuma talihsiz bir olay yaşadık. Cuma akşamından bu olay üzerinde tepiniyorlar. Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Sinirlerine yenik düştü.

"BİZE SÖYLEYECEK BİR ŞEYİ OLAMAZ"

Bu ülkede, Mustafa Kemal Atatürk'ün anasına Zübeyde Ana'ya 'genelevde çalışıyor' diyenler oldu Saray'da kabul edildiler. Bu ülkenin kadınlarına 'Başı açık kadın perdesiz eve benzer' dediler, çekil diyen olmadı. Bu örnekleri defalarca sonsuz sayıda anlatabiliriz. Bunları söylemek bile içimi acıtıyor. Ahlak şövalyesi Sayın Erdoğan'ın şehitlerimize saygısı, kadınlara hassasiyeti neresinden tutsanız rezillik, saygısızlık, derin bir kirlilik. Ellerinizde kanı olan teröristler devlet televizyonuna çıkaranlar bize ahkam kesemez. Şehide kelle diyen şuursuzlar bize ahkam kesemez. Şehit babası Mehmet Genceri hapse göndermek isteyenler, şehidimizin mezar taşını kıranlar, o mezara pisleyenler bize ahkam kesemez. Çadır mahkemelerine sessiz kalanları, teröristler rahatsız olmasın diye bayrak indirenlerin bize edecek tek kelime sözleri, tek satır dersleri olamaz. Kadınlara etmediğini bırakmayanların, kadınlar öldürülürken kılını kıpırdatmayanların, o saatte ne işi varmışçılar ile bir kereden bir şey olmaz diyenlerin bize diyecek bir şeyi olamaz.

Lütfü Bey bir hata yaptı. Açık yüreklilikle özür diledi. ardından Grup Başkanvekilliği görevinden ayrıldı. Sayın Erdoğan'a sormak isterim; insanlar hatadan, günahtan münezzeh değildir. Onun için hukukta hatayı anlayıp özür dilediğiniz zaman başka bir sonuç ortaya çıkar, günah işlediğinizde tövbe ettiğinizde sizin için mağfiret kapıları açıktır.

İYİ Parti'yi İYİ Parti yapan hata karşısında gösterilen olgunluktur. AK Parti siyaseti ile bizim siyasetimizi ayıran tam olarak budur. Onlar hatalarında üste çıkmaya çalışır, biz sorumluluğumuzu alırız. İşte tam de o nedenle onlar hatalarında boğulup tıpış tıpış giderken, biz hatalarımızdan aldığımız derslerle her geçen gün btüyüyoruz.

"VAKİT MUHASEBE VAKTİ SAYIN ERDOĞAN"

İktidarın başındaki pek duyarlı beyfendiye çağrıda bulunmak istiyorum; Lütfü Bey'in hatasından rant kovalayacağına, hazır şehitlerimiz, şehit ailelerimiz ve milletimiz için yepyeni hassasiyet geliştirmişken atılması gereken adımları at. Mesela milletimize küfreden Mehmet Cengiz'in aldığı ihaleleri iptal edip, sildiğin vergi borçlarını tahsil et. Mesela Egemen Bağış'ı görevden al, daha önce kelle olarak andığın şehitlerimizin ailelerinden en azından özür dile.

Lütfü Bey hatasının sorumluluğunu aldı. Bundan sonrası bu özrün karşılığı nedir, onu anlamaktır. O özrün karşılığı bundan sonraki fasılda hukuktur. Suçunu kabul etti. Sayın Erdoğan madem o kadar hassasın şimdi sen ve arkadaşların için aynı sorumluluğu alma vakti. Ahlaklı olmak bunu gerektirir. Vakit muhasebe vakti Sayın Erdoğan."

"ŞİRK KOŞMAKTAN KORKMUYORLAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un sözlerine değinen Meral Akşener, "Bu siyasi fırsatçılığı Allah da şaşırtıyor. Bunlar bir partiye hizmet etmenin sevap hanesine yazılacağını söyleyecek kadar şaşırdılar. Arkadaş bu sözlerden keyif alıyor. Şirkten korkmayanlar millet iradesinden de ibret almıyorlar" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener, vatandaşlarla yaptığı görüşmeleri aktarırken, "İktidarın tüm dümenlerine, provokasyonlarına rağmen İYİ Parti büyüyor. Millet bizi çağırıyor. Milletimizi dinliyor, dertlerine çare üretiyoruz. Her dükkanda A habere provokasyon yaptırabilirsiniz, oralarda yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Yaptırın, sizden korkan sizin gibi olsun. Biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Biz ilçe ilçe gezmeye ve milletimizin gerçeklerini anlatmaya devam edeceğiz. Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sayın Erdoğan, kürsülerden tatlı su delikanlılığı yapmak yerine bu bölümü iyi dinle" ifadelerini kullandı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü.

"Bingöllü dönerci kardeşim, 'Kazancım yarı yarıya indi, ayakta durmaya çalışıyoruz' diyor. Bir çiftçi kardeşim, 'Tek başına gübre fiyatları belimizi büktü, biz tarlaya küstük, tarla bize küstü' diyor. Sen nereden kavga çıkarırım diye uğraşırken, milletin parasını 5 müteahhitte aktarırken, Bingöllü kardeşim Bingöl balını satamaz hale gelmiş. Söyle bakalım Sayın Erdoğan bu hak mıdır? Ahlak düsturu atarken milletimize gördüğün hak mıdır, adalet midir? Hepimiz ekonomi profesörü olmuşuz haberleri yok. Besici kardeşim, 'Arpa, buğday kalmadı, insanlarımız gidiyor, hayvanların giderini karşılayamıyorum' diyor. Süt inekleri hayvan pazarında satışa sunulmuş. İşsiz bir mühendis, 'Atanamadım, askeriye başvurdum olumsuz. Ne yapacağımız bilmiyorum' diyor. Bir annenin feryadı her şeyi anlatıyor; '5 çocuğum var, kocam işsiz. Akşam ıspanak çorbası yaptım. Biz Sayın Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yaptık o da kendine çalışıyor. Kış geldi odun alamadım. Ben biz gazi kızıyım. Böyle bir haksızlık olamaz. Biz hiçbir şey görmüyoruz. Onlar lüks evlerde oturuyorlar yemekleri önlerine geliyor. Nerede adalet?' Söylesene Sayın Erdoğan nerede onların adaleti? Bingöl'de korucularımızın talepleri var. Sayın Erdoğan kürsülerden vatan, bayrak demek kolaydır, maharet ateşin ortasında bunu sergilemektir."

"SİYASETTE AHLAKI BİZDEN ÖĞRENECEKSİNİZ"

İYİ Parti lideri Akşener, "Sayın Erdoğan'a Türkiye'de var olmasını istemediğiniz parti hangisi diye sorsanız İYİ Parti, var olmasını istemediğiniz lider hangisi diye sorsanız Meral Akşener olur. İstesen de istemesen de biz buradayız. İYİ Parti umudun adresi, tünelin sonundaki ışıktır. İYİ Parti Türkiye'nin su terazisi, makul siyasetin merkezidir. Milletimizin beklentisi Türkiye'nin kalkınması, zenginleşmesi, özgürleşmesidir. Koltuk sevdalıların, yandaş sevenlerin Türkiye'ye katacağı hiçbir şey yok. Artık sıra bizde. Siyasette ahlakı da, erdemi de bizden öğreneceksiniz" diye konuştu.