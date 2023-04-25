Akşener'den Öcalan tepkisi: Böyle yalan olur mu?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklar" sözleri için, "Böyle yalan olur mu, önce aynaya bak bir elinde bebek katili bir elinde Gaffar Okkan'ın katilleri var. Sen nasıl böyle bir yalan söylüyorsun? O yalanlar Osmanlı tokadı gibi sandıkta yansıyacak" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener Balıkesir'de konuştu. Akşener konuşmasında şunları söyledi:

"Bir tarafta meydanlara çıkıp yalan söylemeyi marifet haline getirmiş Recep Bey, 31 Mart'ta cümlemize teröristler demişti. En son söylediği şey; Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, Abdullah Öcalan'ı çıkarmamız lazım'. Böyle yalan olur mu, önce aynaya bak bir elinde bebek katili bir elinde Gaffar Okkan'ın katilleri var. Sen nasıl böyle bir yalan söylüyorsun? O yalanlar Osmanlı tokadı gibi sandıkta yansıyacak.

Siz sadece bu arkadaşların gözünde maraba oldunuz. İftiralarla bizi birbirine düşürüp, oy aldılar. Artık 31 Mart seçimlerinden sonra her şey değişti. Kimilerine göre; Mansur Bey seçildiğinde Ankara'nın su faturalarını PKK'lılar getirecek, DHKP-C'liler okuyacaktı. Mansur Bey milletin parasını geri iade etti. 4,5 milyar lira Ankara çiftçisinin cebine girdi.

Dinozor meraklısı bir arkadaş var. 801 milyon dolar para harcamışlar o parka. Garibim dinozorları yolmuşlar, teller çıkmış. Tam 16 milyar lira Ankara'ya harcansaydı Ankara ne olurdu? KYK borçları ödenseydi, fabrikalar yapılsa ne olurdu? Balıkesir'de 50 bin kişi işsiz."