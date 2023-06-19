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İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız istifa etti

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Taylan Yıldız istifa etti. Yıldız "Sebebi kişisel değil, sistemsel" dedi

Giriş: 19.06.2023 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız istifa etti
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İYİ Parti kurucularından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Üyesi Taylan Yıldız, partisinden istifa etti. Yıldız, meselesinin kişisel değil sistemsel olduğunu söyledi.

İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız partisinden istifa etti. Twitter'dan açıklama yapan Yıldız, "Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti" diyerek bir video paylaştı.

"Sebebi kişisel değil, sistemsel" diyen Yıldız, "Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!" açıklamasını yaptı.

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