İYİ Parti kampa giriyor: Olası erken seçim görüşülecek!

Afyonkarahisar'da 13-14 Temmuz tarihlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek kampa, milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri ve Başkanlık Divanı üyeleri katılacak. Kamp, Dervişoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Erken seçim tartışması kampta ele alınacak konu başlıklarından biri olacak.

Habertürk'e konuşan İYİ Parti kaynakları, olası erken seçime partiyi hazırlamak için bir yol haritası hazırlanacağını söyledi. Kayseri’de yaşanan gerginlik ve Suriyeli sığınmacı sorunu da İYİ Parti'nin kampında ele alınacak. Esad yönetimi ile yeniden ilişki kurulmasına yönelik açıklamalar yakında takip ediliyor. Konuyla ilgili de partinin Milli Güvenlik Ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı'nın bir sunum yapması bekleniyor.

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YENİ ANAYASA MASADA OLACAK

İYİ Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamı çerçevesinde bir anayasa değişikliğine destek vermeyeceğini açıklamıştı. Ancak başka formüller için kapılar kapatılmış değil. Kamp süresince bu başlığın da detaylı olarak görüşüleceği öğrenildi.

Kampta, Medya Ve Tanıtım Başkanı Selcan Hamşıoğlu, Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş ve Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz alanlarına ilişkin sunum yapacak. Kampın kapanış konuşmasında Genel Başkan Dervişoğlu, partinin yol haritasına ilişkin önemli mesajlar verecek.