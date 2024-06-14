İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti

REKLAM advertisement1

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kararını sosyal medya paylaşımıyla duyuran İzsiz, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını belirtti.

"Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını, sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim." ifadelerine yer veren İzsiz şöyle devam etti:

"Siyasetçi, nesillerin hayatını müspet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır. Merhum Cemil Meriç’in dediği gibi, kürenin kanunu hareket, insanın kanunu hürriyetti. Dünya dönüşüyle, siyaset ve insan duruşuyla anlamlı ve açıklayıcıdır. Bu itibarla; İYİ Parti’yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım."

Seyithan İzsiz'in istifası sonrası partinin TBMM'deki sandalye sayısı 35'e geriledi. Kamuoyuna Açıklama: pic.twitter.com/qYvpt5ZouV — Seyithan İzsiz (@Seyithanizsiz) June 14, 2024