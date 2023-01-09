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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım oldu

İYİ Parti'nin İstanbul İl Kongresi'nde tek aday olan Coşkun Yıldırım, partinin yeni İl Başkanı oldu. Buğra Kavuncu ise milletvekili adaylığı için aday olmadı

Giriş: 09.01.2023 - 08:20 | Güncelleme: ABONE OL
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım oldu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı belli oldu
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İYİ Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım oldu.

İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kongreye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, parti yönetimi, grup başkanvekilleri, ilçe başkanları ve üyelerinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu katıldı.

Aday olmayacağının açıklayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da 4 yıllık başkanlık süreci hakkında bilgi vererek, partisi için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı için tek aday olan Coşkun Yıldırım da yeni görevi için heyecanlı olduğunu ve partisi için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Kavuncu, kongrenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile "İstanbul 3. Olağan İl Kongre'mizi büyük bir birliktelik örneğiyle, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in katılımlarıyla gerçekleştirdik. Bu bir bayrak yarışıdır. Yeni yönetimimizi şimdiden tebrik ediyor, bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

COŞKUN YILDIRIM KİMDİR?

1964 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Coşkun Yıldırım, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği" Bölümü'nü bitirdi.

Yüksek Lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi’nde "Sosyal Yapı-Sosyal Değişim" üzerine tamamlayan Yıldırım, gayrimenkul ve inşaat sektöründe çalıştı.

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi olan iki dönem de Genel İdare Kurulu üyeliğinde bulunan Yıldırım, ayrıca 2018'de yapılan 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul 2'nci Bölge 5'inci sıradan aday oldu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yıldırım’ın, Erzincan Kültür Vakfı kuruculuğu ve mütevelli heyeti üyeliği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı mütevelli heyeti üyeliği bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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