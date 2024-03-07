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        Haberler Gündem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Etik, ahlak vesaire konuşarak korkaklık bastırılamaz - Güncel haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Etik, ahlak vesaire konuşarak korkaklık bastırılamaz

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Maltepe, Kartal ve Pendik'te esnafları ziyaret etti. Akşener, "Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partili değil. Nitekim belediyeyi yönetirken de Cumhuriyet Halk Partililerle yönetmedi. Şimdi bu çerçeve içinde bakıldığında bir risk almalıydı. Ben olsam alırdım. Bakın ben bugün partim için siyasi hayatımı koydum. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde ne olacak ben adayım demiş olsaydı. Diyor ki 'Ben aday olsaydım kazanırdım.' Evet kazanacaktı. Şimdi döndürüp bütün suçu Meral Akşener'in üstüne atmak korkaklığı gizlemektir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 19:38 Güncelleme: 07.03.2024 - 19:39
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        "Etik, ahlak vesaire konuşarak korkaklık bastırılamaz"
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Maltepe, Kartal ve Pendik'te esnafları ziyaret etti. Akşener'e İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu ile ilçe belediye başkan adayları ve parti yöneticileri eşlik etti. Maltepe'deki ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, “Mansur Yavaş'ı vatandaş istedi, sevdi, her ikisini de aynı. Dolayısıyla bütün anketlerde herkesten üste çıktılar. Adaylığını önerdik. Etik, ahlak vesaire konuşarak korkaklık bastırılamaz. Hadi Sayın İmamoğlu partiliydi, öz partiliydi, diyecek bir şeyim yok. Yani partisinin içinde bir yol yürüme imkanı vardı. Hayır diyebilir, onu anlıyorum. Ama Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partili değil. Nitekim belediyeyi yönetirken de Cumhuriyet Halk Partililerle yönetmedi. Şimdi bu çerçeve içinde bakıldığında bir risk almalıydı. Ben olsam alırdım. Bakın ben bugün partim için siyasi hayatımı koydum. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde ne olacak ben adayım demiş olsaydı. Diyor ki 'Ben aday olsaydım kazanırdım.' Evet kazanacaktı. Şimdi döndürüp bütün suçu Meral Akşener'in üstüne atmak korkaklığı gizlemektir" diye konuştu.

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        “2019 ANKARA VE İSTANBUL'UN KAZANILMASINA VESİLE OLDUK"

        Akşener, "2019'da Ankara ve İstanbul'un kazanılmasına vesile olan biziz. Yani bakın biz kazandırdık demeyiz, onlardan vazgeçtik artık ama teklifi götüren biziz. Bu teklifi götürme nedenimiz de şuydu. Kendini muhalif tarif eden seçmen, her seçimde 'uçuyoruz, kaçıyoruz, kazandık, aştık, kaçtık, uçtuk' derken seçim sonuçlarında bir şey değişmiyor ve her seferinde yıkılıyor. Bu umudu nasıl canlandırabiliriz, umudu tekrar nasıl tahkim edebiliriz? Diye yola çıktık ve sonuç itibarıyla gittik CHP'ye teklifte bulunduk. Tamamen seçmen odaklı bir iş olduğu için, biz 19 ilçe, 4 de belde alarak o seçim sonuçlarını kapattık. Sonuç itibarıyla bundan şikayetçi olmadık. Yani amaç pazarlık etmek değildi. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin alınması demek o seçmenin 'Biz yapabiliriz' umudunu ortaya çıkaracaktı. Nitekim öyle oldu" şeklinde konuştu.

        6'LI MASA KURULMADAN KILIÇDAROĞLU'NA YAVAŞ VE İMAMOĞLU TEKLİFİ YAPILDI

        Akşener, Altılı Masa kurulmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'na, cumhurbaşkanı adayı olarak Yavaş ve İmamoğlu'nu teklif ettiğini belirterek, "Velhasılıkelam bu seçimde biz kazanmalıydık. 2019, 2023 için yapılan bir eylemdi, bir sonuçtu. 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır' diyordu Sayın Cumhurbaşkanı, biz de ona inandık. Sonuç olarak İstanbul'u alanın Türkiye'yi alamadığı ortaya çıktı" dedi.

        “BEN EVİME DÖNECEĞİM. SİYASETİN S'SİYLE MEŞGUL OLMAYACAĞIM"

        31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine hür ve müstakil girmeye karar verdiklerini, çünkü ittifak sisteminin seçmene hiçbir faydası olmadığına kanaat getirdiklerini belirten Akşener, “Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendilerin karşısına çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım" ifadelerini kullandı. Akşener, "Daha sonra, keşke aday olsaydım diye pişmanlık duydunuz mu?" sorusunu, "Hayır hiç duymadım. Çünkü benim bütün derdim Türkiye'ydi. Ben hiçbir şey istemedim. Bu ülke için istedim, sizler için istedim" diye yanıtladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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