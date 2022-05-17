İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan Atatürk Havalimanı protestosu

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İYİ Parti Gençlik Kolları dün akşam saat 21.30'da millet bahçesi çalışmaları başlayan Atatürk Havalimanı'na gitti.

Burada açıklama yapan İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri "7 Nisan 2019’da sivil uçuşlara kapatılan ve o güne dek ülkemizin en işlek havalimanı olmuş Atatürk Havalimanı, bugün “millet bahçesi” olmak için yıkılıyor. Bu yıkım girişimi AK Parti iktidarının, cumhuriyet miraslarımıza olan ihanetlerinden yalnızca biri" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Bugün, Atatürk Havalimanı metro hattı hala İstanbul’un en işlek ulaşım hatlarından biriyken, AK Parti iktidarı İstanbul Havalimanı’na gidecek doğru metroyu bile inşa edememiştir. Bu yıkım, bir metro durağını dahi doğru noktaya denk getiremeyen AK Parti iktidarının son çırpınışlarıdır. Bu yıkım, Atatürk’ün adından dahi ürken iktidarın son kıvranışlarıdır" denildi.

İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Biz bugün, Türk gençliği olarak, vatanımızı arsa arsa satmış bu iktidardan hesap soruyoruz. Atatürk Havalimanı’nı neden yıkıyorsunuz? Atatürk’ün mirasından, değerlerinden, adından da mı korkuyorsunuz? Atatürk Havalimanı’nın tarihi, dünya standartlarında adından söz ettiren bir havalimanı olmasından mı rahatsız oldunuz? Ülkemizin prestijli ve işleyen kurumlarına olan düşmanlığınız ne zaman bitecek? Bu milletin sahip olduklarını dostlarınıza hiç pahasına peşkeş çekmekten, değerlerini yıkmaktan yorulmadınız mı? Sattıklarınızın parası yetmediği için ayağına gittiğiniz dünün düşmanları, bugünün dostlarına ne sözler verdiniz? Malum yurt dışı ziyaretlerinizin hemen ardından apar topar başlanan bu yıkımın sebebi nedir? İktidar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tüm bu soruların cevabını vermekle yükümlüdür."