Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi tepkisi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın başlatılan millet bahçesi çalışmalarına tepki göstererek, "Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı’nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi?" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nda başlatılan çalışmalara Twitter'dan tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler?

Büyük değişim öncesinde, 5'li çetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olması mı bu acelenin nedeni? Bu parayı acilen oradan kurtarıp, seçim öncesi dışarıya mı taşımaktır asıl amaç? Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır?

Burada asıl korku nedir? İşlenen günahların bedeli olarak, üçüncü havalimanının kamulaştırılma korkusu mu? Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı’nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi?

Peki bunların Katarlı veya S. Arabistanlı suç ortaklarına biz nefes aldıracak mıyız? Onlar burada rahat edebileceklerini mi zannediyorlar? Yok edilen Atatürk Havalimanı’nın değerini de çetelerden, onların siyasal ayağından ve yabancı suç ortaklarından alacağımızı bilmiyorlar mı?

Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin.

Bu işte yer almış herkese son bir lafım olsun: Bu iş 'Talimat aldım, mecburdum.' diyeceğiniz bir iş değildir, bunun adı vatana ihanettir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz!"

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin" tweetini Arapça olarak da paylaştı.