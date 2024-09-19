Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı CHP'ye katıldı | Son dakika haberleri

        İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı CHP'ye katıldı

        Edirne'de temmuz ayında İYİ Parti'den istifa eden Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, ilçe başkanlığında düzenlenen törenle CHP'ye katıldı. Martin, "Baba ocağının kapılarını bize yeniden açan Özgür Özel'in yoluna, yoldaş olmak için buradayım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:57 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti'den istifa eden başkan CHP'ye katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Belediye Başkanlığı'na seçilen Ediz Martin, temmuz ayında partisinden istifa etti.

        Martin, bugün düzenlenen törenle CHP'ye katıldı. Törene CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        CHP PM Üyesi Berker Esen, elde ettikleri başarıların 31 Mart'ta taçlandırıldığını belirterek, "Bugün genel başkanımız Özgür Özel'in önderliğindeki yaptığımız çalışmalar, iktidara giden yolu bize göstermektedir. Bugün her kesimin bir derdi var ama biz şunu söylüyoruz; her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün bizleri coşkuyla kucaklayan Uzunköprü halkına da yürekten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Uzun süreden beri bekleyen bir arayıştı. Bugün nihayete erdiriyoruz. Huzurlarınızda Ediz başkana hoş geldin diyoruz. İktidara giden yolculuğumuzda bu katılımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

        CHP İl Başkanı Harika Taybıllı ise partiye bir güç daha katmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Taybıllı, "Halkımızın daha iyi bir gelecek için ümitlerini büyütmek için bir aradayız. Hep birlikte partimize bir güç daha katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Partimizin kurucu lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası daha ileri taşımak için büyüyoruz. Bu yalnızca bir rozet takma töreni değil. Sayın Martin'in aramıza katılışı; mücadelenin, toplumsal dönüşümün de işaretçisi. CHP daha da büyüyecek ve güçlenecek" ifadelerini kullandı.

        "TOPLUMUMUZUN YAŞAM KOŞULLARI İYİCE AĞIRLAŞMIŞTIR"

        Taybıllı konuşmasının ardından Ediz Martin'e, CHP rozetini taktı. Martin de daha önce gençlik kolları başkanlığını da yaptığı baba ocağına yeniden katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Martin, "Türkiye'nin siyasi konjonktüründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle tüm toplumumuzun yaşam koşulları iyice ağırlaşmıştır. Baba ocağının kapılarını bize yeniden açan Özgür Özel'in yoluna, yoldaş olmak için buradayım. Yaşasın CHP, yaşasın Mustafa Kemal'in devrimleri" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İyi parti
        #CHP
        #edirne
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        Beyrut'ta endişe hakim
        Beyrut'ta endişe hakim
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da
        Habertürk Anasayfa