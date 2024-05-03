İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı belli oldu

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İYİ Parti'de hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da belirlenen GİK, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında, genel merkez ek binasında bir araya geldi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı’nı açıkladı.

Dervişoğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkanlık Divanı'nda, Genel İdare Kurulunda, parti teşkilatlarında görev alan, İYİ Partiye gönül vermiş ve İYİ Partinin iktidarı için yollara düşen herkese başarılar diledi.

Daha sonra Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimleri açıkladı. Dervişoğlu’nun oluşturduğu yeni Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler şöyle: Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz, Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, REKLAM Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı Hakan Şeref Olgun, Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşcı Hamşıoğlu, Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, ARGE-Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı Alpaslan Yüce, STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan, Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekçi, Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Çolak olurken, Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun ve Mümtaz Çoban da İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun başdanışmanları olarak görevlendirildi.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK Başkanlık Divanı'na başarılar dileyen Dervişoğlu, "Çıktığımız yolculukta Allah zafer nasip etsin diyorum." dedi. Dervişoğlu, bir gazetecinin grup başkanvekillerinin ne zaman belirleneceğine ilişkin sorusunu, "Onları da pazartesi günü TBMM'de yapacağımız toplantıyla kamuoyuna ilan edeceğiz." diyerek yanıtladı.