Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı belli oldu

        İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı belli oldu

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında ilk kez toplanan Genel İdare Kurulu'nda (GİK) yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Başkanlık Divanı'na başarılar dileyen Dervişoğlu, "Çıktığımız yolculukta Allah zafer nasip etsin diyorum." dedi. Dervişoğlu, grup başkanvekillerini pazartesi günü TBMM'de açıklayacaklarını kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti'de hafta sonu yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da belirlenen GİK, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında, genel merkez ek binasında bir araya geldi.

        Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı’nı açıkladı.

        Dervişoğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkanlık Divanı'nda, Genel İdare Kurulunda, parti teşkilatlarında görev alan, İYİ Partiye gönül vermiş ve İYİ Partinin iktidarı için yollara düşen herkese başarılar diledi.

        Daha sonra Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı'nda görev alacak isimleri açıkladı.

        Dervişoğlu’nun oluşturduğu yeni Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler şöyle:

        Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz,

        Genel Sekreter Uğur Poyraz,

        Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz,

        Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş,

        Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin,

        REKLAM

        Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı Hakan Şeref Olgun,

        Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan,

        Türk Dünyası ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş,

        Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı,

        Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş,

        Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu,

        Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşcı Hamşıoğlu,

        Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale,

        ARGE-Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı Alpaslan Yüce,

        STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan,

        Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekçi,

        Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy,

        Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Çolak olurken,

        Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun ve Mümtaz Çoban da İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun başdanışmanları olarak görevlendirildi.

        GRUP BAŞKANVEKİLLERİ PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

        Başkanlık Divanı'na başarılar dileyen Dervişoğlu, "Çıktığımız yolculukta Allah zafer nasip etsin diyorum." dedi.

        Dervişoğlu, bir gazetecinin grup başkanvekillerinin ne zaman belirleneceğine ilişkin sorusunu, "Onları da pazartesi günü TBMM'de yapacağımız toplantıyla kamuoyuna ilan edeceğiz." diyerek yanıtladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Müsavat Dervişoğlu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa