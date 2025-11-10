İYİ Parti, Atatürk için lokma dağıttı

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri Anıtkabir'e çıkan Anadolu Meydanı ve Beşevler'de vatandaşlara lokma ikram etti.

AA'daki habere göre daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Dervişoğlu, Atatürk'ü anmak kadar anlamanın da gerektiğini belirtti.

Atatürk'ün ayak izlerine basarak yolculuklarını sürdüreceklerini dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde onun muazzez ruhunu incitmemek için, onun emanetine sahip çıkma iradesini sergileyeceğiz. Bugün lokma dağıtıyoruz her yerde, Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde bir Mevlid-i Şerif okutacağız, Kur'an tilavetinde bulunacağız. Mustafa Kemal'in milletle buluşmasının engellenemeyeceğini de herkese ispat etmiş olacağız."