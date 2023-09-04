Aileye, arkadaşa, sevgiliye gönderilebilecek en güzel, kısa, uzun iyi geceler mesajı
İyi geceler mesajları mı arıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz! Unutmayın ki, uykuya dalmadan önce konuştuğunuz ya da yazıştığınız kişiye iyi geceler dilemek son derece kibar ve anlamlı bir harekettir. Arkadaşa gönderilecek iyi geceler mesajı, ona saygınızı ve değer verdiğinizi hissettirir. Sevgiliye gönderilecek kısa, uzun, duygusal veya romantik iyi geceler mesajı ise sevginizi göstermenin basit ama son derece etkili bir yoludur. En güzel, anlamlı ve resimli iyi geceler mesajları seçeneklerini sizler için derledik.
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İyi geceler! Yorgun bir günün ardından kendinize biraz dinlenme zamanı ayırmanız önemlidir. İyi geceler mesajı, sevdiklerinizle aranızdaki bağı güçlendirmenin harika bir yoludur. Sevgiliye iyi geceler mesajı, ona günün sonunda kendisini özel hissettirebilir ve size olan sevgisini artırabilir. İyi geceler mesajları, sevdiklerinizin günlerinin nasıl geçtiğini sormak ve onlara iyi geceler dilemek için mükemmel bir yoldur. Romantik iyi geceler mesajı ise sevgilinize olan duygularınızı ifade etmek için harika bir fırsattır. Etkileyici iyi geceler mesajları ile arkadaşlarınızın veya sevgilinizin gününün harika geçmesini dilerken bir yandan da onları motive edebilirsiniz. En güzel iyi geceler mesajı, sevdiklerinize ne kadar önemli olduklarını hatırlatmanın harika bir yoludur.
İYİ GECELER MESAJI
En tatlı iyi geceler mesajı ile sevdiklerinizin yüzünde bir gülümseme oluşturabilir ve günün sonunu daha tatlı hale getirebilirsiniz. İyi geceler sözleri ise özellikle zor zamanlarda sevdiklerinize destek olmak için güçlü bir yoldur. Kısa, uzun, anlamlı, duygusal, romantik, komik ve resimli iyi geceler mesajı ile karşınızdaki mutlu etmek, yüzünde ufak da olsa bir tebessüme sebep olmak sizin elinizde! 2023 yılının en çok beğenilen ve paylaşılan iyi geceler mesajları için doğru yere geldiniz. Kendinize, sevdiklerinize ve tüm insanlığa huzurlu ve güzel bir gece diliyoruz! İşte iyi geceler mesajı ve sözleri...
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SEVGİLİYE İYİ GECELER SÖZLERİ
İnanıyorum hayatta her iyiliğe karşılık verecek olan güzel olan kişiler de var. Saygı herkese olsa bile sevgi hak eden kişiye karşıdır, iyi geceler!
İyi uykular sevgilim, rüyanda buluşmak üzere...
İyi geceler dileme, iyi geceler ol bana yeter sevgilim.
Gün bitiyor, sen başlıyorsun. İyi geceler sevgilim.
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TATLI RÜYALAR MESAJLARI
En güzel gecelerin en güzel rüyalarını gör sevgilim. Tatlı uykular!
Gökyüzüne bakarım geceleri tatlı rüyalar görmeni isterim tatlı hayaller içinde uyurken gülümsemeni isterim gül yüzlüm iyi geceler...
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Sen görüp görebileceğim en güzel rüyasın, bu rüyadan hiç uyanmak istemiyorum. İyi geceler canım, cananım.
Yeni doğacak güneşin yeni umutlar, yarınlar getirmesi dileğiyle iyi uykular.
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ROMANTİK İYİ GECELER MESAJI
En güzel rüyaların senin olması, meleklerin uyurken seni koruması dileğiyle… Hayırlı geceler…
Yatsam uzun uzun ve kalkmasam ve sonra bir uyansam her şey yoluna girmiş olsa…
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Yarın sabah uyandığınızda gönlünüzden geçen her güzel şeyin hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle, hayırlı geceler…
Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve geceniz hayırlı olsun.
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KOMİK İYİ GECELER SÖZLERİ
Bazen unutmak için uyumak gerek, rüyalar hesaba katmadan. İyi Geceler.
En güzel gecelerin en güzel rüyalarını gör bir tanem tatlı uykular.
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Gözlerim kapandığında senin güzel yüzün açılır rüyalarıma. Dünyanın en güzel gözlerini sürekli görebilmenin mutluluğunu yaşıyorum her şeyim.
Gökyüzüne bakarım geceleri tatlı rüyalar görmeni isterim tatlı hayaller içinde uyurken gülümsemeni isterim gül yüzlüm iyi geceler…
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RESİMLİ İYİ GECELER MESAJLARI
Yastığa başına koyduğunda bugün hiç kimsenin hakkını yemedim, çok şükür diyebiliyorsan o gün senden zengini yoktur. İyi Geceler
Yeni doğacak güneşin yeni umutlar, yarınlar getirmesi dileğiyle iyi uykular.
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En güzel rüyaların senin olması, meleklerin uyurken seni koruması dileğiyle… Hayırlı geceler…
Güzelliklerle dolu huzurlu, keyifli güzel bir gece geçirmeniz dileğiyle iyi geceler.
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SEVGİLİYE İYİ GECELER MESAJI
Bugünümde ve yarınımda hep sen ol. Gecenin karanlığında beni aydınlatan biricik sevgilimsin. İyi geceler
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Yine akşam oldu ama sen yoksun… Ne kadar yanımda olmasan da bu gece de sevgini içimde hissediyorum. Bu da bana yetiyor. İyi geceler.
Her şeyden çok sevdiğim biricik sevgilim. Her gecemde benimle olman dileğiyle… İyi geceler
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Geceler sen olduğunda hep aydınlık… Bu gece de yanımda olduğun için Allah'a şükrediyorum. İyi geceler sevgilim.
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir gece dilerim.
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Daha güzel, daha dinç, daha uykusunu almış bir insanlık için; “Yatsın Bu Dünya!” Cümleten İyi Geceler.