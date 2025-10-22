Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim'

        ‘İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim’

        Esra Dermancıoğlu'nun, hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı yeni oyunu 'İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim' 30 Ekim'de Zorlu PSM'de seyirciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 17:50 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:50
        'İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim'
        Sanat dünyasının güçlü ve özgün isimlerinden Esra Dermancıoğlu, hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı yeni oyunu ‘İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim’ ile tiyatro sahnesinde cesur, kırılgan ve mizah dolu bir tiyatro deneyimi sunuyor.

        Yapımını Satsuma’nın üstlendiği oyun, 30 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde ilk kez seyirciyle buluşacak.

        Dramla kara komedinin buluştuğu oyun, arzu, utanç, miras ve kadın bedenine sahip çıkma mücadelesini açık ama samimi bir dille anlatıyor. Bir yas evinde başlayan hikaye, bir kadının geçmişiyle, ilişkilerindeki sessizliklerle ve kendi bedenine yabancılaşmasıyla yüzleştiği içsel bir yolculuğa dönüşüyor. Sahnedeki her ses, obje ve ışık; kadınlığın görünmeyen yüklerine dair bir sembol haline gelirken, Dermancıoğlu’nun kaleminden çıkan metin bedeni hem direnişin hem de sömürünün alanı olarak yeniden tanımlıyor.

        Oyun, seyirciyi kadının bedeniyle, arzularıyla ve sessizlikleriyle yüzleşmeye davet ediyor. Oyunun biletleri biletix, biletinial ve passo'da satışa çıktı.

        #Esra Dermancıoğlu
        #Zorlu PSM
