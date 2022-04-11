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İyi Aile Çocuğu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İyi Aile Çocuğu filmi ne zaman ve nerede çekildi?

İyi Aile Çocuğu filmi ne zaman ve nerede çekildi? İyi Aile Çocuğu konusu ve oyuncuları

Kemal Sunal ve Harika Avcı’nın başrolünü paylaştığı İyi Aile Çocuğu filmi Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. 1987 yapımı komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Osman Seden oturuyor. Kemal ve Cemal adlı iki kardeşin komik hikayesini konu edinen İyi Aile Çocuğu filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. İşte, film hakkında merak edilenler…

11.04.2022 - 16:43 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Yeşilçam’ın usta ismi Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı İyi Aile Çocuğu filmi Show TV’de izleyicilerle buluşuyor. 1987 yapımı filmin senaryosu ve yönetmenliğini Osman Seden üstleniyor. Komedi türündeki İyi Aile Çocuğu oyuncuları arasında Harika Ancı, Sevil Üstekin, Ali Şen ve Osman F. Seden yer alıyor. İşte, İyi Aile Çocuğu konusu ve oyuncuları...

  • İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürürler. İkisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişmiştir. Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşler'in yolları gelişen olaylar sonucu bir noktada kesişir.

  • İYİ AİLE ÇOCUĞU OYUNCULARI KİMLER?

    Kemal Sunal - Kemal / Cemal

    Harika Avcı - Oya

    Sevil Üstekin - Ferdane

    Ali Şen - Kemal ve Cemal'in Gerçek Babası

    Osman F. Seden - Mafya Şefi

    Nubar Terziyan - Öğretmen

    Yavuz Karakaş - Mafya Şefi

  • Saadet Gürses - Ayten

    Nejat Gürçen - Garson

    Macit Flordun - Cemal'in Adamı

    Çetin Başaran - Cemal'in Adamı

    Gülten Ceylan - Nermin

    Merih Fırat -

  • İYİ AİLE ÇOCUĞU FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

    Yeşilçam’ın yıldız ismi Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı İyi Aile Çocuğu filmi 1978 yılında vizyona girdi. Görüntü yönetmenliğini Kemal Kurt’un üstlendiği film İstanbul’un farklı semtlerinde çekildi.

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