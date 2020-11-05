Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği sit-com formatlı aile komedisi “İyi Aile Babası”nın çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Dizi için özel olarak hazırlanan platoda devam eden çekimlerden ilk kareler geldi.

İYİ AİLE BABASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İyi Aile Babası yakında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizinin yapımcılarından tam tarih ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi.

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.

İYİ AİLE BABASI KONUSU

Dizide; Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu),karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır.

Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür.

Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

İYİ AİLE BABASI İLK FRAGMANI YAYINLANDI!