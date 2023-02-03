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İvme Ölçer Nedir?

İvme ölçerleri, küçük bir cihaz olarak nitelendirebiliriz. Genel olarak bir kütleye uygulanan ivme kuvvetini ölçmeye yarar. Yapılan ivme ölçümünde koordinat ivmesinin bilinmesine gerek yoktur. Elektromekanik bir cihaz olarak tanımlanan ivme ölçer, yer çekimi kuvveti gibi mevcut olan statik kuvvetlerin yanı sıra titreşim ve hareketleri algılamada esas alınan dinamik kuvvetleri de ölçmektedir.

İvme Ölçer Ne İşe Yarar?

Yüksek hassasiyete sahip olduğu için geniş bir iş kolunda kullanılan ivme ölçer ne işe yarar?

Bilgisayar yapımında kullanılan ivme ölçerler, özellikle dizüstü bilgisayarlardaki sabit diskleri oluşabilecek hasarlardan korur. Örneğin; bilgisayarınızın düşme anında ivme ölçer bu düşüşü hesaplar ve okuma ucunun sabit disk tabakasına vurmasını önlemek için diski kapatma işlemi yapar.

Otomobillerdeki hava yastıklarının ani şekilde açılmasını sağlar.

Bir cihazın dünyaya göre hangi açı ile eğildiğini belirler. Bu yönü ile eğim sensörü olarak kullanıldığı söylenebilir.

Bir nesnenin yokuş yukarı mı yoksa aşağı doğru mu hareket ettiğini belirler. Eğer nesne aşağı doğru yöneldiyse düştüğünü ya da yatak bir şekilde uçtuğunu belirler. Bu duruma verilebilecek en güzel örnek, akıllı telefonların elde tutulma şekline göre yatay ya da dikey şekilde ekranın dönmesidir.

İvme Ölçer Nasıl Çalışır?

“İvme ölçer nasıl çalışır?” diye merak eden ve bu konuda geniş bir araştırma yapan birçok insan bulunmaktadır. Biraz karmaşık gibi görünse de ivme ölçerlerin basit bir devre yapısı vardır ancak bu basit devre yapısına rağmen birbirinden farklı parçalardan oluşur. Birçok farklı bileşenden oluşması nedeniyle ayrı olarak satın alınabilir. Bazı alanlarda analog, bazı alanlarda ise dijital türleri kullanılır. Günümüze bakıldığında ise teknolojik cihazlara direkt entegre edildiğini ve ana yazılım ya da işletim sistemi üzerinden erişildiğini söyleyebiliriz.

İvme Ölçer ile Titreşim Ölçümü

Günlük hayat akışında karşılaşabileceğiniz ivmenin çeşitli iş kollarında kullanıldığından bahsettik. İvme ölçer ile titreşim ölçümünü en basit şekilde anlatmak gerekirse; makineler, köprüler, motorlar, tribünler ve kuleler tarafından üretilen titreşimler vardır. Yaşanan bu titreşimlerin bazıları dayanılabilecek bir seviyede olur ancak bazıları için bu geçerli değildir ve daha dayanılmaz seviyede olur. Mevcut titreşimleri ölçmek ve bu titreşimleri yaratan nedenleri anlamak için ivme ölçerler kullanılır.

İvme Ölçer Kullanım Alanları

İvme ölçerler hassas bir yapıya sahip olduğu için pek çok alanda kullanılmaktadır. Kullanıldığı alanların ise bir kısmını henüz duymamış olanlarımız da var. Peki, ivme ölçer kullanım alanları nelerdir?

Tablet, bilgisayar, dijital kamera ve akıllı telefonların titreşimi engelleyici sistemleri

Uçak, gemi, denizaltı ve füzelerin navigasyon sistemlerin

Kısacası, ivme ölçerler günlük hayatın akışında sürekli kullanılan ancak çoğu zaman fark edemediğimiz bir cihazdır diyebiliriz.

İvme Ölçer Çeşitleri

İvme ölçerler, çeşitlerine göre farklı alanlarda kullanılmaya devam eden özel bir cihazdır. İvme ölçer çeşitleri ise şöyledir:

Piezodirenç ivme ölçer

Piezoelektrik ivme ölmer

Kapasitif ivme ölçer

Potansiyometreli ivme ölçer

MEMS temelli ivme ölçer

Gaz ısıtmalı ivme ölçer

FBG temelli ivme ölçer

Manyetodirenç ivme ölçer

Hall etkili ivme ölçer

Değişken Endüktanslı ivme ölçer

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut